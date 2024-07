20. júl 2024 Zo zahraničia ŠIALENÉ, čo sa dialo v Česku: 9-ročný chlapec plánoval VRAŽDU vychovávateľky! Malý chlapec plánoval vraždu svojej vychovávateľky. Mal aj vymyslený plán.

Ešte len 9-ročný chlapec plánoval vlani v jednom z detských sociálnych zariadení v Ústeckom kraji vraždu vychovávateľky. Na základe výročnej správy Najvyššieho štátneho zastupiteľstva o tom informoval server novinky.cz. Tragédia sa nestala len vďaka deťom, ktoré na hrozný plán upozornili.

Chcel útočiť nožom

„Chlapec si za vražednú zbraň zvolil devätnásťcenti­metrový nôž s osemcentimetrovou čepeľou. V nestráženom okamihu ho vytiahol zo zásuvky kuchynskej linky a schoval do papierovej krabice v izbe, ktorú v domove obýval,“ píše portál.

Zo záverečnej správy za minulý rok vyplýva, že prípad sa vyšetroval v roku 2023, pričom chlapec má rok narodenia 2014.

Hrôzostrašný plán

„Chcel počkať do doby, než by bola poškodená v kuchyni k nemu chrbtom a potom chcel s nožom k poškodenej zozadu prísť, pravou rukou ju chcel objať a ľavou rukou nožom bodnúť do oblasti ľavej obličky,“ opisuje správa strašný zámer.

K pokusu o vraždu napokon nedošlo. Keď sa chlapec zdôveril ostatným deťom, upozornili vychovávateľky. Keďže ide o deväťročné dieťa, nemôže byť chlapec trestne stíhaný a ani odsúdený.

„Súd môže podľa zákona potrestať maloletého napomenutím alebo uložením dohľadu probačného úradníka. V najzávažnejších prípadoch nariadením ústavnej výchovy,“ píšu novinky.cz.

