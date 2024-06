Šialené VIDEO: Zrážka električiek dopadla TRAGICKY! Ľudia vypadávali rovno na cestu

V dôsledku zrážky dvoch električiek v sibírskom meste Kemerovo na juhu sibírskej časti Ruska vo štvrtok zahynula jedna osoba a ďalších vyše 60 ľudí sa zranilo. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá citovala úradujúceho gubernátora Kemerovskej oblasti Iľju Sereďuka.

´

Nehoda sa stala približne o 07.30 h miestneho času (02.30 h SELČ). Došlo k nej tak, že jedna z električiek prestala byť pri jazde z kopca ovládateľná, pričom pri prejazde zákrutou sa jej otvorili dvere a priamo na priľahlú vozovku vypadlo niekoľko cestujúcich. Električka následne vo veľkej rýchlosti vrazila do druhej električky stojacej na zastávke. K zrážke došlo na cestnom moste.

Počiatočné informácie hovorili o zhruba 30 zranených. Primátor Kemerova Dmitrij Anisimov potom povedal, že 40 ľudí previezli do nemocnice a desiati si sami vyhľadali lekársku pomoc.

Počet zranených napokon o 10.40 h miestneho času (05.40 h SELČ) stanovili nanajmenej 67 s tým, že jedna osoba podstupuje operáciu a ďalšie dve sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Anisimov medzičasom informoval, že napriek úsiliu lekárov jedna z obetí nehody zomrela.

Ruské úrady už začali trestné vyšetrovanie vo veci obvinenia z poskytovania služieb, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy, píše ruská agentúra TASS.

Podľa Anisimova opotrebovanie električiek v Kemerove dosahuje až 90 percent. „Sú zastarané, majú až 40 rokov,“ povedal.

Mestská dopravná spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že jednou z príčin nehody môže byť technická porucha alebo zlyhanie ľudského faktora.

A video from Kemerovo has appeared on social networks, showing a tram making a high-speed turn before a collision, with its doors being torn off and several people ending up on the roadway. ❗️More than a hundred people were injured, and one died pic.twitter.com/JQbAuFYKEA