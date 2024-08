10. august 2024 Tlačové správy Silné epileptické záchvaty z nej urobili iné dieťa. Pomôžme Zojke vrátiť sa do života Celý život sa im zmenil počas jednej noci. Dovtedy zdravé dvojročné dievčatko dostalo silné epileptické záchvaty a pre mamu s dvomi dcérami sa začal kolotoč vyšetrení, zlých správ, prebdených nocí, týždňov v nemocnici.

Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk

Život by malej Zojke a rodine uľahčili pomôcky ako rehabilitačný kočík či stolička. Poisťovňa však na kočík len prispieva a stoličku neprepláca. Mama, ktorá trávi týždne s dcérou v nemocnici, kde si musí platiť ako sprievod, preto vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Bola ako každé iné zdravé dievčatko. Do dvoch rokov vyzeralo všetko v poriadku. No v jednu noc sa to zmenilo. Zojka dostala silné epileptické záchvaty, odviezli ju do nemocnice. A to bol len začiatok. Epileptické záchvaty pokračovali niekoľko dní a Zojku previezli na detské ARO v Košiciach.

„Zojke diagnostikovali herpetickú meningoencefa­litídu. Oznámili mi, že má poškodených viac ako 90 percent mozgu a väčšinou sa na túto diagnózu zomiera,“ opisuje jej mama Alena. „No naša veľká bojovníčka bojovala o svoj život statočne a po päť týždňoch nemocničného kolotoča sme mohli ísť domov.“

Ďalší šok: Operácia

Domov však prišla iná Zojka. Nesedela, nechodila a nerozprávala, postupne sa to zlepšovalo aj vďaka rehabilitácii a každodenným cvičeniam.

Neskôr sa však Zojkin stav zhoršil, začala mať nekoordinované pohyby končatín a hlavy, prestala prehĺtať. Nasledovala opäť cesta do nemocnica a prišiel aj ďalší šok. Zojka má štvorkomorový hydrocefalus, ktorý treba operovať.

„Skončili sme znova na ARE, Zojke zaviedli do mozgu hadičku, ktorá jej prebytočnú tekutinu odvádza do brušnej dutiny. Pravdepodobne ju tam bude mať už navždy,“ opisuje ťažký osud jej mama. „Zojka ostala ležiaca, očká otvára len trošku a len niekedy. Medzitým v nemocnici chytila zápal pľúc a tak jej museli urobiť tracheostómiu, aby sa jej lepšie dýchalo. Keďže prišla o prehĺtací reflex, museli jej do žalúdka zaviesť PEG sondu na kŕmenie. Zojka je taktiež kompletne plienkovaná, má ťažkú inkontinenciu. Keďže mozog je poškodený, stále ma aj epilepsiu.“

Pomôcky a veľké výdavky

Mama Alena bojuje a snaží sa urobiť pre svoje dievčatko všetko, čo je možné aj nemožné. Už tri mesiace je však s dcérou v nemocnici, kde si platí ako sprievod, čo sú pre rodinu nemalé výdavky.

Rodičovský príspevok na Zojku sa skončil, keďže v máji mala tri roky, mama vybavuje jeho predĺženie zo zdravotných dôvodov. No aktuálne žije len z prídavkov a výživného, čo je dokopy niečo cez 300 eur.

Malú bojovníčku čaká hospitalizácia v Bratislave a mamu ďalšie výdavky. Potrebuje pre dcéru invalidný kočík, ktorý je síce na predpis, ale dopláca sa za neho 250 eur, špeciálnu rehabilitačnú stoličku, aby nebola celý deň v ležiacej polohe a mohla trošku cvičiť. Tá stojí okolo 1500 eur, poisťovňa ju, žiaľ, neuhrádza. Zojka potrebuje tiež navštevovať hyperbarickú komoru, kde poisťovňa prepláca len desať sedení, každé ďalšie sedenie stojí 50 eur.

„Hyperbarická komora je, dá sa povedať, naša posledná záchrana, ktorá jej môže aspoň nejaké bunky naspäť obnoviť. A potrebuje neustále rehabilitovať,“ dodáva jej mama Alena. „Zojka má doma ešte staršiu 5-ročnú sestričku Zarku, ktorá taktiež potrebuje byť zabezpečená.“

Pre všetky tieto výdavky, ktoré pomáhajú Zojke a rodine, založila mama výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk. Za každú pomoc mama s dcérami ďakuje.

