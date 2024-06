24. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Situácia v lekárňach je VÁŽNA: Chýbajú dôležité lieky, viaceré ani NEMAJÚ náhradu! Slovenským lekárňam opäť chýbajú ďalšie lieky. Viaceré z nich dokonca ani nemajú náhradu.

V lekárňach chýbajú ďalšie lieky. Ako upozornil portál tvnoviny.sk, niektoré z nich dokonca nemajú žiadnu náhradu! Zdravie pacientov tak môže byť ohrozené.

Chýbajúce lieky

Pokiaľ by ste v jednej lekárni nezohnali potrebný liek, väčšinou vám stačilo vybrať sa do ďalšej, v ktorej je k dispozícii. Aktuálne však môžete naraziť na veľký problém. Lekárne totiž hlásia hromadné výpadky. Ide hlavne o antibiotiká.

„Či už v skupine pre dospelú populáciu vo forme tabliet, alebo pre detských pacientov vo forme sirupov a suspenzií, evidujeme aj nedostatok niektorých antidiabetík, čiže pre pacientov s cukrovkou," povedala viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.

Chýbajú aj ďalšie lieky, ktoré užívajú pacienti s chronickými ťažkosťami. Nie pri všetkých však existuje náhrada od iného výrobcu.

A to môže byť veľký problém.

​„Napríklad evidujeme nedostatok liekov, ktoré sa používajú u detských pacientov s ADHD ochorením a tam v podstate tiež nemáte možnosť ani terapeutickej alternatívy,“ dodala Snopková.

V poslednej dobe sa výpadky stávajú pravidlom. Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za to stále môže pandémia. „V 90. rokoch väčšina výroby sa presunula do Indie a do Číny a zistili sme počas pandémie, že to nebolo najlepšie riešenie, pretože India zablokovala vývoz účinných látok do Európy,“ povedala hovorkyňa ŠÚKL Jana Matiašová.

Zoznam kritických liekov

EÚ preto začala riešiť podporu výroby liekov na území Európy. Vypracovala aj zoznam tzv. kritických liekov, ktoré by nemali chýbať v žiadnom z členských štátov. „Zaradenie lieku do tohto zoznamu znamená, že je mimoriadne dôležité jeho nedostatku predísť, pretože jeho nedostupnosť by mohla pacientov citeľne poškodiť,“ uviedla ​Ingrid Ludviková zo zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Aktuálne sa v zozname nachádza približne 200 ťažko nahraditeľných liečiv. Medzi nimi je napríklad inzulín, warfarín, heparín, antibiotiká či cytostatiká.

„Štátny ústav pre kontrolu liečiv ubezpečuje, že dovtedy nám v prípade dlhodobejších výpadkov pomôžu okolité štáty,“ píšu tvnoviny.sk.

