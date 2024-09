Dnes o 18:30 Správy Politika ŠKANDÁL a FRAŠKA: Autorom dokumentu na Šimečkovo odvolanie má byť šéf SIS Pavol Gašpar Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR ako pomstu za dobrú opozičnú prácu.

Uviedol to v reakcii na podanie návrhu poslancami za Smer-SD a SNS. Ich kritiku voči svojej osobe a čerpaniu dotácií organizáciami prepojenými na jeho blízkych odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Začalo sa to útokom na nadáciu, ktorá je pomenovaná po mojom starom otcovi, s ktorou ja, pochopiteľne, nemám nič spoločné. Teraz to pokračuje útokmi na môjho otca, mamu, partnerku, pričom ide o organizácie, ktoré získavali granty celé roky dávno pred tým, než ja som bol v politike, a všetko je verejné a transparentné,“ poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Líder PS zároveň tvrdí, že autorom dokumentu na jeho odvolanie je šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar.

Apeluje preto na jeho koniec vo funkcii. „Ide o útok na deľbu moci v štáte a na samotné princípy demokracie,“ povedal. Žiada takisto vysvetlenie od poslancov Smeru-SD a SNS. „Ako môžeme dôverovať SIS, že dokáže plniť svoju funkciu, keď jej šéf po sebe nedokáže ani len ‚zamiesť stopy‘?“ spýtal sa.

Aktualizované 18:35 Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar odmieta tvrdenia predsedu hnutia PS Michala Šimečku o tom, že písal návrh na jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Šimečkovo tvrdenie dementoval aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Šéf SIS označil Šimečkove tvrdenia za „pseudokauzu“, ktorou sa snaží zakrývať reálne dôvody jeho odvolania. „V rámci rodiny máme zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Jedno z týchto zariadení používa môj otec Tibor Gašpar, ktorý je prekladateľom tohto návrhu. Je preto logické, že vo vlastnostiach dokumentu ako autor dokumentu je uvedený vlastník licencie, čiže ja,“ vysvetlil.

Podpredseda parlamentu a poslanec Smeru Tibor Gašpar nahral video, v ktorom vysvetľuje, že meno jeho syna je v dokumente len preto, že Pavol Gašpar mu v minulosti zakúpil licenciu na balík programov Microsoft Office.

„Pán Šimečka zistil, že používam nie čierny, nezákonný softvér, ale softvér, ktorý zakúpil môj syn pred niekoľkými rokmi,“ vysvetľuje Tibor Gašpar s tým, že softvér Microsoft Office má mať niekoľko inštalácií, preto sa viaže na Pavla Gašpara.

„Keby ale ten návrh naozaj písal môj syn, bol by som naňho hrdý, lebo je napísaný naozaj dobre,“ dodal Gašpar s tým, že on by o dôvodoch na odvolanie Šimečku vedel z hlavy hovoriť aj niekoľko hodín.

Toto je šialené. Autorom dokumentu na moje odvolanie z postu podpredsedu NR SR je Pavol Gašpar. Áno, samotný šéf SIS.... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Thursday, September 5, 2024

Zdroj: TASR