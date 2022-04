Zdroj: TASR/Vladimír Benko SNS a Hlas: Je to PODVOD voči občanom! Heger nech podá DEMISIU za presun S-300 Mimoparlamentný Hlas-SD považuje presun systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu za ohrozenie obranyschopnosti Slovenska. Ku kritike sa pridáva aj SNS. Dnes o 15:13 ELA Politika

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Poslanci Hlasu vyzývajú ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), aby tento krok vysvetlil. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Podvod na občanoch

Presun techniky je podľa Hlasu podvodom súčasnej vlády SR na svojich občanoch. Strana pripomína slová ministra obrany o tom, že S-300 bude vyradený z výzbroje Ozbrojených síl SR iba vtedy, ak bude zaň zabezpečená adekvátna náhrada.

„Tento sľub sa zatiaľ nepodarilo naplniť a sám minister Naď nedávno hovoril o časovom horizonte niekoľkých mesiacov až rokov,“ poukázala strana.

Je podľa nej zrejmé, že rozmiestnené systémy Patriot plnohodnotne nenahrádzajú systém S-300.

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.

Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a v najbližších dňoch bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany našich spojencov.

SNS volá po demisii

Mimoparlamentná SNS vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby okamžite odstúpil zo svojho postu. Dôvodom je darovanie protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Heger je podľa SNS prvým premiérom v histórii republiky, ktorý s vládou bezprecedentne ohrozil bezpečnosť Slovenska.

„Je to najväčší podvod voči občanom Slovenskej republiky, aký mohol ústavný činiteľ spáchať. Dovolil vyviezť protivzdušný systém S-300 na Ukrajinu. Hodnota systému S-300 je niekoľko 100 miliónov eur,“ skonštatovala strana. Tvrdí, že nakladať so systémom mimo územia SR je v rozpore so všetkými medzinárodnými záväzkami.

„Dodávanie ťažkých zbraňových systémov je dobrodružstvom, na ktoré táto vláda nemala žiaden mandát,“ poznamenala SNS.

Ilustračné foto

Kritika Smeru

Prezidentka Zuzana Čaputová s premiérom Eduardom Hegerom nás otvorene ťahajú do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico v reakcii na to, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Fico avizuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

„Darovanie multimiliónového systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine je vojnovým činom s nedoziernymi následkami pre Slovensko,“ vyhlásil Fico na sociálnej sieti.

Systém podľa neho chránil slovenské jadrové elektrárne a priemyselné centrá. Tvrdí, že systém S-300 je výkonnejší a presnejší ako systémy Patriot.

„Čaputová s Hegerom darovali Ukrajine jediný systém v slovenskom vlastníctve a ako alternatívu akceptujú navozené americké Patrioty, ktoré nie sú ani v našom vlastníctve a ani ich nevieme používať,“ povedal Fico.

Zatiahli nás do konfliktu?

Systém je podľa neho schopný na veľkú diaľku zasiahnuť až šesť cieľov. „Či už ide o lietadlá, rakety alebo bezpilotné drony. Bude použitý v ukrajinsko-ruskom konflikte, čiže Slovensko bude mimoriadne účinnou zbraňou zúčastnené na tomto konflikte,“ povedal Fico s tým, že sa týmto krokom nesledujú záujmy Slovenska. Zároveň oznámil, že Smer-SD organizuje v nedeľu (10. 4.) podvečer „protivojnové“ stretnutie pri vojenskom pamätníku Slavín v Bratislave.