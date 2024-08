19. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska ŠKANDÁL?! Štátny tajomník PRERUŠIL divadelné predstavenie! Napadli nás TYČOU, vraví Kuffa Štátny tajomník Štefan Kuffa prerušil divadelné predstavenie. Hovorí o "perverznom filme". Z miesta ho vyviedol až starosta.

Štátny tajomník Štefan Kuffa sa mal postarať o poriadny škandál. Podľa zverejnených informácií mal prerušiť predstavenie Národného divadla Košice s názvom Moje baby. Na sociálnej sieti o tom informoval šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka. Ten sa ako divák v nedeľu (18. augusta) zúčastnil predstavenia v obci Malá Franková (okr. Kežmarok).

Čo sa malo udiať?

„Pred malou chvíľou som zažil niečo tak nehorázne, že sa z toho doteraz chvejem,“ začal svoje rozprávanie vo videu Marhefka.

Incident sa mal udiať v momente, kedy mala svoj výstup herečka Dana Košická. Práve vtedy mal podľa Marhefku do predstavenia svojvoľne vstúpiť štátny tajomník Štefan Kuffa. „Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné, pre koho vhodné nie je, kto by tam mal ostať sedieť a kto by tam sedieť nemal. Svojvoľne prerušil výstup herečky a keď sme začali kričať a odmietať jeho správanie, odmietať to, čo si nesmie dovoliť, označil ma za slniečkára a nechcel opustiť tento priestor, až kým neprišiel starosta a neodviedol ho odtiaľ,“ dodal Marhefka.

„Je to neuveriteľné. Dnes nezáleží na tom, či to predstavenie sa niekomu páčilo alebo nepáčilo. Ak človek chce, môže ostať, ak človek potrebuje, môže odísť, ale nikto z takýchto ľudí, ktorí prídu za štátne peniaze na majákoch do malej dedinky, nebude ukazovať ramená na divadelnom predstavení z úcty k divákovi a z úcty k hercom,“ uzavrel šéfredaktor Zamagurských novín.

Kuffa reaguje

Svoj pohľad na vec priniesol aj samotný štátny tajomník. Na Facebooku zverejnil video, kde tvrdí, že ich tyčami napadli herci alebo kulisári.

„Mali sme krásny večer. Bolo tam folklórne podujatie, svätá omša, všetko. A na záver večer pustili perverzný film, kde v javisku boli deti, malé deti, osem, sedemročné, desaťročné deti. Keď som ich upozornil na to, že to nemajú púšťať, že je to nevhodné a vyzval som rodičov a aj deti, aby tieto deti poslali preč, napadli nás tyčami a človek, ktorý natáčal, tak ako teraz natáčame na krátke video, dostal po ruke. Neviem, či nemá zlomený aj palec, to som sa nestihol ani opýtať. Padol mobil na zem a rozbíjali mi môj telefón,“ povedal Štefan Kuffa, ktorý neskôr pridal aj video, na ktorom vidno incident s tyčou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Štefan Kuffa dnes svojvoľne prerušil divadelné predstavenie Národného divadla Košice. Posted by Lukáš Tuke Marhefka on Sunday, August 18, 2024

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk