2. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠKANDÁL vo väzení: Dozorkyňa mala STYK s väzňom v cele! Na internet uniklo VIDEO Väzenská dozorkyňa lieta v problémoch. Na internete sa objavilo video, ako si to rozdáva s väzňom priamo v cele.

Dozorkyňa z londýnskeho väzenia HM Prison Wandsworth má poriadny problém. Na internet totiž uniklo video, ktoré zachytáva jej pohlavný styk s väzňom priamo v jednej z ciel. Zábery mal natočiť ďalší spoluväzeň.

Vyhodili ju a skončila za mrežami

Keď sa o tom dozvedela metropolitná polícia, okamžite začala konať. The Guardian informuje, že ženu už prepustili a rovno putovala za mreže z dôvodu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Zatiaľ nie je známe, kedy presne video vzniklo. Policajné vyšetrovanie sa rozbehlo 28. júna.

„Vyšetrovanie pokračuje. Sme v úzkom kontakte s ministerstvom spravodlivosti,“ uviedol hovorca Scotland Yardu.

Problémové väzenie

„Chlapci, zapísali sme sa do histórie, to vám hovorím,“ počuť muža, ktorý natáčal celý styk. Mirror upozorňuje, že v jednom momente sa zdá, že sa niekto snaží dostať do cely.

„Daj mi ešte minútku, sekundu,“ odvetil „kameraman“ a väzňovi užívajúcemu si s dozorkyňou povedal, aby pokračoval. „Takto si žijeme vo Wandsworthe,“ dodal so smiechom.

K incidentu došlo dva mesiace po kontrole inšpekcie, ktorá vyzvala na okamžitú nápravu, nakoľko v ústave na výkon trestu odhalila vážne pochybenia. Vedenie väznice vtedy dokonca hneď po kontrole odstúpilo.

Podľa Daily Mail ide o 30-ročnú ženu menom Linda De Sousa Abreu. Zatkli ju na letisku, keď sa pokúšala dostať do Madridu. Ide o štátnu príslušníčku Portugalska. Prepustili ju na kauciu, pričom pred súd by sa mala opäť postaviť 29. júla.

Zdroj: Dnes24.sk