26. február 2022 han Futbal ZNECHUTENÝ Škrtel po derby: Nadávky, aby mi rodina zomrela na rakovinu? To je úplné DNO! Ohavné správanie fanúšika zažil na vlastnej koži bývalý futbalový reprezentant a hráč Spartaka Trnava Martin Škrtel v derby zápase so Slovanom Bratislava.

Defenzívna taktika futbalistov Spartaka Trnava slávila úspech, v sobotnom derby 22. kola Fortuna ligy získali cenný bod po remíze 0:0 na ihrisku Slovana Bratislava. V tabuľke sa medzi týmito súpermi nič nezmenilo, do desaťkolovej nadstavbovej skupiny o titul pôjde úradujúci majster s osembodovým náskokom pred Spartakom.

V jeho drese absolvoval svoje prvé „celé“ derby bývalý dlhoročný reprezentačný kapitán Martin Škrtel. Žiaľ, ten si musel vypočuť nadávky na svoju osobu.

Tridsaťsedemročný stopér sa v lete po dlhoročnom pôsobení v zahraničí vrátil na Slovensko, aby prispel k zviditeľneniu najvyššej domácej súťaže.

Prvé a na jednotku

Bol pilierom defenzívy hostí, ktorých v závere zachránil od inkasovaného gólu, keď pred bránkovou čiarou vyhlavičkoval pokus Vladimíra Weissa smerujúci do siete. Trnavčania predviedli na Tehelnom poli bojovný výkon a hoci ani raz nevystrelili na bránu, odviezli si z Bratislavy zlatý bod.

„Bod zo Slovana je vždy dobrý. Chceli sme tri, ale zápas bol remízový. Veľké šance si nevypracoval Slovan a ani my. Bol to taktický zápas na ťažkom ihrisku, prevládala bojovnosť. Mužstvá to nechceli zbytočne otvárať a riskovať. V závere bola skrumáž v našej šestnástke, Takáč bol vonku z bránky a inštinktívne som tam išiel. Vlado sa už tuším radoval z gólu, našťastie sa mi podarilo zabrániť mu. Bola by škoda inkasovať v úplnom závere,“ ponúkol Škrtel svoj pohľad na 162. derby najväčších rivalov.

Aj s divákmi

Po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu mohlo byť na tribúnach štadióna Slovana až 50 percent z jeho celkovej kapacity, napokon si cestu naň našlo vyše sedemtisíc fanúšikov.

„Atmosféra, ktorú vytvorili domáci fanúšikovia, bola výborná. Škoda, že tu nemohli byť aj naši priaznivci, ale treba povedať, že to tak bolo z objektívnych príčin. Snáď bude pribúdať ľudí na všetkých štadiónoch v lige a atmosféra bude aspoň taká, aká bola dnes,“ tešil sa Škrtel z návratu do normálneho života.

Spartak vstúpi do nadstavbovej časti na budúci víkend domácim zápasom so Sereďou a pokúsi sa ešte ponaháňať Slovan, no zároveň sa musí mať na pozore pred súpermi, ktorí si budú robiť zálusk na druhé miesto.

„Bude to zaujímavé, máme desať zápasov, ktoré budú mať náboj. Stratiť body môže každý, nebude to jednoduché, ale my máme náš cieľ. Pôjdeme od zápasu k zápasu,“ dodal Škrtel.

Nechutné urážky

Počas zápasu si bývalý hráč AS Trenčín, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul a Basaksehiru vypočul na svoju adresu viacero vulgarizmov z domáceho kotla, s čím by podľa vlastných slov nemal problém. To, čo sa udialo pri odchode do kabín, mu však zdvihlo tlak.

„Nemám problém s tým, keď počúvam pokriky z kotla, dokážem to akceptovať. Ale čo predviedol jeden primitív za lavičkou Slovana po mojom odchode z ihriska… Nadával mi takým spôsobom, aby mi celá rodina zomrela na rakovinu. Je to hnus a úplné dno. Mal som tam konflikt, rozkopal som dezinfekciu. Myslím si, že v tom momente by však asi každý reagoval podobne. Bohužiaľ, aj takíto ľudia chodia na štadióny,“ vravel znechutený Škrtel, ktorého sa zastal aj domáci tréner Vladimír Weiss starší.

Ten dotyčnému „fanúšikovi“ prehovoril do duše. „Som mu za to vďačný. Sám vie, že to nemá nič spoločné so športom. Ten človek prekročil čiaru, bolo to primitívne, hlúpe a nepatrí to na štadióny a ani do bežného života,“ dodal Škrtel.

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 0:0

ŽK: De Marco, Rabiu – Grič, Škrtel, Koštrna, Savvidis, Olejník. Rozhodovali: Ziemba – Hancko, Bednár, 7533 divákov.

Slovan: Chovan – Hrnčár, Kašia, Božikov, De Marco – Rabiu, Kankava – Zmrhal (72. Barseghjan), Weiss, Green (72. Čavrič) – Šaponjič

Trnava: Takáč – Koštrna, Škrtel, Tumma, Mikovič – Savvidis – Iván (79. Dyjan Azevedo), Bukata (90.+2 Procházka), Grič, Bamidele (79. Kozak) – Ristovski (89. Olejník)

