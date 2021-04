Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Skvelá správa od ministra: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky! V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách. 3. apríl 2021 Správy

V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou okolo nového koronavírusu to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Zároveň apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení. V sobotu informoval Odbor komunikácie rezortu školstva.

„V posledných dňoch sme komunikovali s novým premiérom aj s epidemiologickým tímom. Situácia vyzerá priaznivo a ak sa podarí udržať tento trend aj po Veľkej noci, mohol by sa v nasledujúcich týždňoch COVID automat prepnúť na regionálnu úroveň, čo by znamenalo otváranie ďalších ročníkov,“ uviedol šéf rezortu.

O tom, že pandemická situácia na Slovensku sa pomaly zlepšuje, hovoria podľa ministra klesajúce čísla hospitalizovaných.

Zdôraznil však, že Slovensko ešte stále nie je z najhoršieho vonku a vývoj situácie závisí hlavne od toho, ako Slováci zvládnu aktuálne sviatky.

Šéf rezortu školstva preto apeluje na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení. Dodal, že v závislosti od vývoja situácie by sa dalo predpokladať, že k prechodu z celoslovenského do regionálneho COVID automatu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR