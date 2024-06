29. jún 2024 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska SKVELÝ nápad mamičiek na východe: Zanedbaný priestor premenili na dopravné ihrisko, FOTO Ihrisko bolo nevyužívané a neupravované asi 20 rokov. Všade bola burina a diery, no ony sa nevzdávali. Výsledkom je super priestor pre deti.

Tri akčné mamičky Janka Andruchová, Janka Semanová a Zuzana Tomášová na materskej dovolenke majú spolu šesť detí a preto väčšinu času trávia s deťmi vonku na ihrisku.

Rozhodli sa tiež zveľaďovať okolie bytovky a tak upravujú ihrisko či kupujú hojdačky. A neostalo len pri tom, začiatkom mája napadlo jednej z mamičiek využiť zanedbané ihrisko v Snine, o ktoré sa nikto nestaral.

Pomohli aj susedia

Chceli ho premeniť na dopravné ihrisko s aktivitami.

„Ďalšia mamička urobila nákres, ako by to mohlo vyzerať a potom už sme spoločne dopĺňali, čo bolo potrebné. Každá z mamičiek má na existencii ihriska rovnaký podiel. Spolu sme maľovali, nakupovali či riešili financie. Spoločne sa tiež pustili do zbierky,“ prezradila pre Prešov24 Zuzana Tomášová.

Nevyužívané 20 rokov

Postupne začali rôznymi sumami prispievať aj iní susedia s deťmi alebo vnukmi, ktorí sa iniciatíve potešili.

„Neskôr, keď sa o pláne dozvedelo mesto, rozhodlo sa preplatiť časť nákladov na farby. Ihrisko pritom bolo nevyužívané a neupravované asi 20 rokov. Všade bola burina a diery, my sme sa nevzdávali. Odstránili sme burinu, postriekali ihrisko proti rastu trávy. Manžel jednej mamičky so susedom ihrisko vyčistili vysokotlakovým čističom,“ vysvetlila ďalej Tomášová.

Po zabetónovaní dier boli na rade akčné mamky a ihrisko namaľovali sivou farbou.

Doplnili aj značky

„Ihrisko má dĺžku 25,75 m, takže sme sa zapotili. Zobrali sme valčeky a za jedno doobedie sme to zvládli, pričom pomôcť prišli aj susedky. Každý náter sme robili 2×, pracovali sme prevažne cez víkendy, keď deti strážili oteckovia,“ opísala ďalší priebeh prác na ulici 1. mája s tým, že potom namaľovali základ kruhového objazdu a obrysy.

„Maľovali sme aktivity pre deti ako Twister, Hra Ruky-Nohy, Hra s abecedou a číslami či Skákajúca škôlka. Posledné veľké maľovanie patrilo priechodom pre chodcov a čiaram na ceste,“ priblížila ďalej pani Zuzana.

Minulý týždeň ihrisko dokončovali, na trávu pri kruhovom objazde maľovali lienky, včielky, motýliky, mravčeky a rozhodli sa ihrisko obohatiť aj o stojace značky, ktoré objednali z internetu.

V sobotu 22.6 ihrisko oficiálne otvorili. Fotografie prác, dokončeného ihriska a otvorenia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Zdroj: Dnes24.sk