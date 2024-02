6. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slováci dostali papuču, no Ukrajinka nie! Polícia reaguje na VIDEO, ktoré naštvalo mnohých Internetom sa šíri video z Bratislavy, na ktorom slovenské autá dostali tzv. papuču, no to s ukrajinským EČV nie. Ako to bolo v skutočnosti?

Pred niekoľkými dňami sa na sociálnej sieti Facebook objavilo video, ktoré zachytáva bratislavskú mestskú políciu, ktorá na dve autá dala tzv. „papuču“, no na ďalšie auto, s ukrajinským EČV, už blokovacie zaradenie hliadka neosadila.

„Dnes ráno pred OC Retro! Slováci dostali papuču. Ukrajinec nie,“ napísala autorka videa.

Video sa šíri internetom

Príspevok sa okamžite začal šíriť sociálnymi sieťami. V čase písania článku ho zdieľalo 1 600 ľudí. Pod videom sa objavili stovky komentárov. Množstvo z komentujúcich nadávalo, no našlo sa aj zopár takých, ktorí poukázali na chýbajúce informácie.

„Musím žiaľ konštatovať, že presne takto lacno sa šíri nenávisť voči nejakej skupine ľudí. Lucka, vieš podrobnosti? Dôvod, prečo? Alebo len pohľad z okna? Možno to má nejaké vysvetlenie. Keď máš pochybnosti, treba zavolať priamo na políciu a nie zverejňovať videá, ktoré len rozdúchavajú vášne,“ napísal Peter.

Čo na to mestská polícia?

K celému prípadu sa už vyjadrila aj Mestská polícia Bratislava s tým, že nenávisť sa šíri ľahko: „V piatok sa objavilo na sociálnej sieti Facebook video, kde sú zachytení mestskí policajti pred obchodným domom v Ružinove. Podľa autorky videa mali policajti dať papuču dvom vozidlám, ktoré mali slovenské poznávacie značky a vozidlo s ukrajinskou značkou mali odignorovať. Pravda je úplne inde.“

Mestská polícia (MsP) dodáva, že ak by ju autorka požiadala o vysvetlenie, dostala by ho: „Ak by nás označila v príspevku, tak zistíme už v piatok, čo sa stalo. Nič z toho neurobila a rozhodla sa šíriť nenávisť.“

Všetko vysvetlili

MsP vysvetľuje, čo sa vlastne stalo. „Tieto parkovacie miesta sú vyhradené na státie počas pracovných dní medzi 7:00 až 8:00 pre ľudí, ktorí vozia svoje deti do tamojšej školy a parkovanie je v tomto čase dovolené na desať minút. Mestskí policajti v piatok ráno riešili viaceré priestupky v tejto oblasti a zaznamenali dve vozidlá, ktoré parkovali na týchto miestach. Keďže tam následne stáli viac ako desať minút, rozhodli sa umiestniť na ne imobilizér. Po spravení potrebnej administratívy umiestnili na prvé vozidlo blokovacie zariadenie v čase 8:02 a na druhé v čase 8:05,“ píše Mestská polícia Bratislava.

Mohla zaparkovať

Podľa polície v tom čase prišla na miesto vodička s autom s ukrajinskou poznávacou značkou. Spýtala sa policajta a policajtky, či tam môže zaparkovať. Vysvetlili jej, že už je po ôsmej hodine ráno a môže na danom mieste stáť.

„Zrejme neprekonáme 1 600 zdieľaní, ktoré má nenávistný príspevok. A určite nezískame toľko pozretí, koľko má to video. Aj to ukazuje, aké ťažké je bojovať s prejavmi, ktoré zasievajú v našej spoločnosti nenávisť. Aj preto vás všetkých, ktorí dočítate tento status až sem, chceme poprosiť, aby ste zvažovali, čo budete šíriť medzi ľuďmi, aby ste si overovali informácie a rozmýšľali, aké dôsledky môžu mať. Nenávisť sa k nám vracia ako bumerang,“ dodáva mestská polícia.

