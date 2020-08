10. august 2020 Tlačové správy Slováci pomáhajú aj počas koronakrízy, letná potravinová zbierka Tesca presiahla už 15 ton!

Nástup koronakrízy spôsobil ťažkú životnú situáciu mnohým rodinám na Slovensku. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa preto stala potrebnou ešte viac než kedykoľvek predtým.

Zdroj: Tesco

Prekonať dôsledky súčasnej situácie pomáha ľuďom v núdzi aj spoločnosť Tesco. Reťazec spustil v júli tohto roka vo všetkých svojich obchodoch špeciálnu letnú potravinovú zbierku.

Skvelé je, že darované potraviny napriek koronakríze už prekročili hranicu 15 ton! Výbornou správou je, že toto číslo neustále rastie a Slováci chcú pomáhať.

Ľudia môžu darovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby vo všetkých 152 obchodoch Tesca na Slovensku až do konca augusta tohto roka.

Ako môžete pomôcť?

Zapojiť sa je jednoduché. Podať pomocnú ruku rodinám v núdzi môže každý zákazník pri svojom bežnom nákupe v ktoromkoľvek Tescu. Stačí, ak kúpite trvanlivé potraviny ako napríklad ryžu, cestoviny, múku, cukor či olej či drogériové výrobky navyše. Darovanie je následne veľmi rýchle a bezpečné: kúpené výrobky odovzdajte na vyznačené miesto Potravinovej zbierky za pokladničnou zónou.

Tesco je hrdé, že sa mu darí pomáhať ľuďom v núdzi spoločne so zákazníkmi, kolegami aj charitatívnymi partnermi. „Veľmi sa tešíme, že sa nám vďaka solidarite a štedrosti našich zákazníkov podarilo dosiahnuť významný míľnik 15 ton vyzbieraných potravín a ďalších produktov. Obrovské ďakujem patrí všetkým nakupujúcim Tesca, ktorí sa rozhodli pomáhať spolu s nami. Nesmierne si zároveň vážime prínos našich kolegov, ktorí sa pridali k dobrovoľníkom z charitatívnych organizácií a spoločne vysvetľovali zákazníkom, ako sa môžu do zbierky zapojiť,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Článok pokračuje pod fotkou.

Zdroj: Tesco

Kam putujú darované potraviny?

Ako sa podarí doručiť potraviny ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú? Tescu s distribúciou darovaných výrobkov pomáhajú dlhoroční partneri z neziskoviek. Potravinová banka Slovenska a ďalší charitatívni partneri sú garanciou, že darované potraviny a ďalšie produkty sa bezpečne dostanú k zraniteľným skupinám obyvateľstva, seniorom alebo tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii v dôsledku straty zamestnania.

Keďže mimoriadna zbierka pokračuje v každom obchode Tesca do konca augusta, nakupujúci sa môžu naďalej zapojiť. „Chceme povzbudiť našich zákazníkov, aby sa zapojili, pretože hoci len jeden darovaný výrobok má za súčasných okolností obrovský význam,“ dodáva Veronika Bush.

Charitatívne organizácie potvrdzujú význam mimoriadnej potravinovej zbierky v obchodoch Tesca. „Je veľmi dôležité rozvíjať v ľuďoch – mladých i starších – povedomie, že pomáhať druhým v núdzi nie je povinnosťou, ale poctou. Pomáhať by sme mali nielen vo vianočnom či veľkonočnom období. Keď sa spojí dobrá vôľa a ľudia nadšení pre vec, dokážeme pomôcť počas celého roka. Výborným príkladom je letná zbierka potravín a ďalších výrobkov, ktorú organizuje na Slovensku reťazec Tesco,“ uvádza Jana Moravčíková, zástupkyňa Potravinovej banky Slovenska pre nitriansky región.

Aj Nitra a okolie sú výborným príkladom toho, ako putujú vyzbierané produkty tým ľuďom, ktorí ich teraz potrebujú najviac. „Ide často o rodiny s deťmi, ktoré sú vplyvom súčasných okolností ohrozené stratou zamestnania. Rovnako pomáhame rodinám so znevýhodnenými deťmi a pomoc distribuujeme aj do zariadení sociálnych služieb so znevýhodnenými klientmi,“ dopĺňa Jana Moravčíková.

Tesco od marca darovalo už 600 ton potravín

Tesco na Slovensku ide príkladom, ako byť súčasťou komunít, v ktorých firma pôsobí. Reťazec pomáha ľuďom v núdzi každodenne aj vďaka darovaniu nepredaných potravín.

Tesco na potreby ľudí v ťažkých životných situáciách zareagovalo aj na začiatku koronakrízy. Ľuďom v núdzi reťazec pomohol zatiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a potrebných výrobkov v hodnote vyše 172-tisíc eur.

Vďaka programu darovania potravín Tesco pomohlo aj mnohým rodinám či jednotlivcom. Od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval vyše 600 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 1,4 milióna porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 152 obchodov reťazca. Viac informácií o Potravinovej zbierke Tesca nájdete tu.

Zdroj: Tesco