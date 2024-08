2. august 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy Slováci s tučnými PRÉMIAMI, inde je to garsónka aj KRAVY: Aké odmeny dostanú úspešní olympionici? Olympiáda v Paríži je v plnom prúde. Športovci nebojujú len o medaily. Odmeny sa v rôznych kútoch sveta líšia.

Zdroj: TASR/AP

Nie je to len sláva a krásna medaila. Úspech na olympijských hrách prináša športovcom aj ďalšie výhody. Takmer všade sú odmeny športovcom vo forme finančných prémií.

Odmeny v ostatných krajinách

Napríklad za zlato dostanú Taliani 180-tisíc eur, Francúzi 80-tisíc a Španieli 50-tisíc eur. Českých medailistov čaká 94-tisíc eur za zlato, 70-tisíc eur za striebro a 47-tisíc eur dostane bronzový olympionik. Slušné odmeny majú aj Maďari – 1. miesto 140-tisíc eur, 2. miesto 100-tisíc eur a tretie miesto 80-tisíc eur. Olympijský víťaz z USA sa môže tešiť na 34-tisíc eur.

Podľa USA Today majú športovci zo Srbska, Malajzie a Maroka za víťazstvo sľúbených 183-tisíc eur. Športovci z Nórska, Švédska alebo Nového Zélandu za úspech nedostanú žiadnu prémiu a v Británii má podobu dotácie na prípravu na ďalšiu olympiádu.

Obrovské odmeny ponúkajú aj ázijské krajiny. Zlatý medailista z Hongkongu si polepší o približne 707-tisíc eur. Singapur zase sľubuje individuálnemu víťazovi 685-tisíc eur.

A čo Slováci?

Slovenský olympijský a športový výbor zvýšil prémie za umiestnenie na olympiáde. Možno by ste čakali, že peniaze získajú len medailisti, no nie je to tak. Na odmenu sa môže tešiť každý, kto skončí do ôsmeho miesta.

Umiestnenie Výška prémie 1. miesto 60-tisíc eur 2. miesto 50-tisíc eur 3. miesto 40-tisíc eur 4. miesto 25-tisíc eur 5. miesto 18-tisíc eur 6. miesto 12-tisíc eur 7. miesto 10-tisíc eur 8. miesto 8-tisíc eur

A ako to bolo v minulosti? Forbes pripomína, že v roku 1996 bola priemerná mzda na Slovensku na úrovni 8 154 korún. V tomto roku vybojoval zlato pre Slovensko Michal Martikán a zinkasoval jeden milión korún. V tom čase to predstavovalo 123 mesačných platov.

Netradičné odmeny

V Kazachstane sa úspešní športovci môžu okrem peňazí tešiť ešte aj na byt. Za zlato je trojizbový, za striebro dvojizbový byt a za bronz garsónka.

Južná Kórea ponúka vyplatenie prémií formou doživotnej renty. Navyše dostanú nápoje a dopravu zadarmo. V Poľsku je to napríklad obraz od renomovaného maliara, či poukaz na dovolenku.

The Bridge pripomína ďalšie zaujímavé odmeny. Zlaté Indonézanky získali za úspech v Tokiu päť kráv, reštauráciu a dom.

Strieborná medailistka Kasumi Ishikawa z Japonska dostala okrem finančnej prémie aj 100 vriec ryže.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk