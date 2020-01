12. január 2020 Kultúra Rôzne Slovák Furdík opäť dobýja Hollywood! S americkým štábom Zaklínača bol aj na Slovensku

Seriál Zaklínač žne veľký úspech. Na jeho tvorbe sa podieľal slovenský kaskadér Vladimír Furdík. Štáb dokonca navštívil aj Slovensko.

Slovenský herec a kaskadér Vladimír Furdík sa do povedomia slovenského publika dostal najmä vďaka účinkovaniu v seriáli Hra o tróny (Game of Thrones), kde si zahral mrazivého Nočného kráľa. Počas nakrúcania tiež pripravoval hercov na bojové scény.

Hlavný choreograf

O Furdíka je vo filmovom svete veľký záujem. V Holywoode pôsobí od roku 1990 a za ten čas si zahral vo filmoch ako Prometheus, Sherlock Holmes: Hra tieňov, Thor: Temný svet, Snehulienka a lovec, Skyfall a iné.

O tom, že Slovák je vo svete žiadaný, svedčí aj jeho pôsobenie pri nakrúcaní najočakávanejšieho seriálu roku 2019 Zaklínač (The Witcher) od Netflixu. Furdík pôsobil v prvej sérii ako hlavný choreograf bojových scén. Bol zodpovedný za všetky bojové choreografie s mečom a bol osobným trénerom Henry Cavilla, ktorý si v seriáli zahral hlavného hrdinu – zabijaka príšer Geralta z Rivie. Spoluprácu s hercom si veľmi pochvaľoval: „Nepoznám herca, ktorý by sa dokázal naučiť choreografiu len za dve hodiny.“

V prvej sérii odviedol Furdík kus dobrej práce, no na druhej sérii, ktorá by sa mala začať nakrúcať už vo februári, spolupracovať nebude. Producentka Lauren Schmidt Hissrichová sa rozhodla pre zmenu hlavného choreografa. Špekuluje sa, že Furdíka by mal nahradiť kaskadér Wolfgang Stegemann, ktorý je autorom scény v Blavikene.

Aj napriek tomu, že novinka mala premiéru koncom decembra minulého roka, v rebríčku najsledovanejších seriálov roku 2019 obsadila druhú priečku, a to za len 11 dní.

Natáčanie na Slovensku

Prvá séria Zaklínača sa natáčala v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, na Kanárskych ostrovoch, a dokonca aj na Slovensku.

Podľa portálu Redanian Intelligence strávil štáb jednu noc aj v Patinciach na Slovensku. Či tam natočili nejaké scény, sa už v článku nedočítame. Avšak neďaleká pevnosť Monoštor v maďarskom Komárome mohla poslúžiť na natočenie scén z Cintry.

Seriál Zaklínač spracováva príbeh osudu a rodiny. Geralt z Rivie, samotársky lovec príšer, usilovne hľadá svoje miesto vo svete, v ktorom sú ľudia často skazenejší než samotné príšery. Ale keď ho osud zavedie k mocnej čarodejnici a mladej princeznej s nebezpečným tajomstvom, všetci traja musia spoločne prísť na to, ako prežiť na mieste, kde sa práve nachádzajú.

