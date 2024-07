15. júl 2024 Tlačové správy Slovenskému športu pomáha už 4 roky! Roman Berger: Fond pre budúcnosť športu je mojou srdcovkou Množstvo príbehov, odhodlania a ešte viac emócii. Aj o nich je grantový projekt, ktorý zriadila spoločnosť Niké v júni 2020. Fond pre budúcnosť športu v týchto dňoch oslávil už 4 roky a teší sa z neustále narastajúcej popularity.

Pri príležitosti viacerých významných jubileí sme oslovili generálneho riaditeľa Niké a zakladateľa Fondu Romana Bergera.

Gratulujeme Fondu pre budúcnosť športu k 4. výročiu a k ďalším významným míľnikom.

Ďakujem pekne, mám z toho obrovskú radosť, že už 4 roky podporujeme budúcnosť nášho športu. Za ten čas sme už takmer 2,5 milióna eur rozdelili medzi skoro 1000 športových subjektov. Čo je však dôležité povedať, Fond pre budúcnosť športu plní svoje poslanie i naďalej. Aj v tejto chvíli na záujemcov čaká viac ako 1 000 000 eur.

Pripomeňme si jeho začiatky. Čo vás viedlo k jeho založeniu?

Vo svete prepukla pandémia koronavírusu, ktorá sa na Slovensku vo veľkej miere dotkla športu. Mnohé amatérske kolektívy bojovali o prežitie a talentovaní jednotlivci nemali možnosť rozvíjať svoje nadanie. Nám osud slovenského športu nikdy nebol ľahostajný a preto sme sa rozhodli podať mu pomocnú ruku. Na úvod sme vložili 100 000 eur a od júna 2020 štyri roky pridávame cent za každý podaný tiket našich klientov. Cent sa na prvé počutie možno máli, ale už je z toho takmer 3,5 milióna eur. Čo by som chcel zdôrazniť, v tomto smere tak šport zásadne podporujú naši klienti. Každým podaným tiketom prispievajú na budúcnosť slovenského športu.

Fond je z veľkej časti o príbehoch a talentovaných športovcoch. Kto u vás najviac zarezonoval?

Prezradím, že som videl každé jedno prihlásené video. Vytiahnuť by som preto vedel množstvo talentovaných športovcov, ktorí robia Slovensku skvelé meno. Takto na prvú by som vyzdvihol inšpiratívny príbeh futbalistu Martina Murcka. Umenie bývalého mládežníckeho reprezentanta zaujalo napríklad oba slávne kluby z Manchestru, no život sa s ním nemaznal. Počas Vianoc v roku 2017 mal ťažkú autonehodu, po ktorej mu išlo o život. On však svoj najväčší boj vyhral a nevzdal sa ani futbalových snov. Pokračuje v tom čo má najradšej a navyše venuje sa už aj výchove mladých talentov. Fond jeho aktivity podporil, čo ma mimoriadne teší. A ešte by som chcel vypichnúť aj Lenku Poláčkovú. Zaujala nás jej vízia. Napokon som celú jej cestu až na najvyšší vrchol sveta sledoval so zatajeným dychom.

Špeciálnou kapitolou je skvelá Lenka Poláčková, na strane ktorej ste stáli pri plnení jej obrovského sna.

Lenke sa podaril historický moment. Aj s našou podporou vystúpila na Mount Everest bez kyslíka ako historicky prvá Slovenka a celkovo desiata žena na svete! Je to ohromný výkon, ktorý v našich zemepisných šírkach nemá obdobu. Aj tento príbeh ukazuje, že Fond tu nie je len pre talentovaných športovcov, či amatérske kluby, ale aj pre adeptov, ktorí si plnia svoje obrovské sny. Na Lenku sme hrdí a vďační zároveň, keďže na cestu na Everest si pribalila aj vlajku s logom Fondu pre budúcnosť športu. Na najvyššom vrchu Zeme tak nebola len ona s manželom Honzom, ale aj náš grantový projekt.

Možnosť získať grant sa dá pri mnohých zaujímavých projektoch aj vďaka spolupráci s Niké ligou

Keď sme sa stali hlavným partnerom najvyššej futbalovej súťaže, tak sme avizovali, že podporovať budeme aj nastupujúcu generáciu. Ten sľub sme naplnili už počas prvej sezóny Niké ligy, kedy sme rôzne projekty podporili sumou takmer 100.000 €. V spolupráci s Úniou ligových klubov či expertmi TV Markíza budeme v tejto aktivite pokračovať aj v ďalšej sezóne.

Počas dlhého fungovania boli tvárou Fondu viacerí ambasádori

Je prospešné mať niekoho, kto vás inšpiruje a ťahá vpred. Našimi ambasádormi boli futbalový brankár Dominik Greif, rýchlostný kanoista Erik Vlček, chodec Matej Tóth, športová strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, boxer Tomi Kid Kovács či hokejista Michal Sersen.

Grantový projekt je určený pre všetky druhy športu. Ktoré odvetvia sú najoceňovanejšie a naopak, aké menej tradičné športy boli podporené?

Doposiaľ sme pomohli takmer 1000 športových subjektov. Neprekvapím vás, že najoceňovanejším je u nás futbal, ktorý je aj najobľúbenejší. V prvej päťke sú aj hokej, krasokorčuľovanie, atletika a cyklistika. Ako však spomínate, u nás môže uspieť aj športovec, ktorý nie je v žiari reflektorov. Vytiahol by som discogolf, historický šerm, lakros či džudo.

Rozhovor si určite prečíta aj potencionálny uchádzač o grant. Na čo by nemal zabudnúť pri natáčaní videa?

Každý, kto má svoj sen, alebo sa športom iba baví, nech natočí zaujímavé a vtipné video maximálne do dvoch minút. V ňom nech predstaví svoju činnosť a uvedie dôvod, na čo potrebuje grant. Zabojovať o podporu je u nás teda jednoduché. Čím je však video nápaditejšie, tým väčšiu šancu má uspieť.

Fond zďaleka nekončí. Aké s ním máte plány?

Existovať bude dovtedy, kým nám bude dávať zmysel a bude pomáhať športovcom. Môžete sa tešiť na ďalšie zaujímavé projekty v spolupráci s Niké ligou a objavíme sa aj na ďalších športových udalostiach. Najnovšie v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou chystáme pre takmer 800 vysokoškolských študentov z celého Slovenska Letnú univerziádu.

