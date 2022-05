5 Galéria Zdroj: tvojazem.sk Slovenský film TVOJAZEM otvára dvere do sveta fantázie nielen detského diváka Ideme do kina? Jasné! A ak je v hre niečo zábavné, niečo animované, niečo slovenské – niet prečo váhať. Tak rýchlo porobiť úlohy, aspoň ledabolo upratať izbu, zhltnúť jedlo na stole a hor sa do sveta fantázie, ktorý prináša nová dobrodružná snímka TVOJAZEM! 6. máj 2022 Tlačové správy

6. máj 2022 Tlačové správy Slovenský film TVOJAZEM otvára dvere do sveta fantázie nielen detského diváka Ideme do kina? Jasné! A ak je v hre niečo zábavné, niečo animované, niečo slovenské – niet prečo váhať. Tak rýchlo porobiť úlohy, aspoň ledabolo upratať izbu, zhltnúť jedlo na stole a hor sa do sveta fantázie, ktorý prináša nová dobrodružná snímka TVOJAZEM!

Pukance. Mäkké sedadlá. Zvuk zo všetkých strán. A obrovské plátno, ktoré nás, ani nevieme ako, vtiahne do čarovného príbehu. Kino je skrátka kino. A vychutnať si v ňom čerstvú koprodukčnú snímku, v ktorej sa spája to najlepšie z česko-slovenskej tradície filmovej tvorby, je určite jedna zo skvelých možností, ako prežiť popoludnie či víkendový deň. Pre deti, ich rodičov, aj starých rodičov.

Rozhodne je sa na čo tešiť. Ide o prvý celovečerný 3D animovaný film najmä pre detského diváka – ale vítané sú všetky vekové kategórie. Film je vytvorený v 3D technológii a s rozpočtom 3,8 milióna eur. Takáto snímka sa na Slovensku ešte nerealizovala. Aj producent Peter Badač dúfa, že všetko úsilie, vložené do tejto snímky, diváci ocenia: „Ide o pôvodný slovenský projekt, ktorý sa svojou kvalitou nepochybne vyrovná filmom zo zahraničia alebo americkej produkcii. Ak chceme dokázať, že aj na Slovensku máme šikovných umelcov a autorov, tak práve návštevou kina môžeme podporiť ich prácu a pomôcť ju zviditeľniť aj v zahraničí, kde sa môže presadiť na základe úspechov na domácom teritóriu.“

Z nudy do sveta fantázie

O čom teda je novinka režiséra Petra Budinského, na ktorej sa podieľalo viac ako 15 výtvarníkov z rôznych krajín Európy? O krajine fantázie. O desaťročnom Rikim, ktorého z nudy a šedi sídliska neúnavne láka záhadný signál. Ostať – či vydať sa za ním? Pre Rikiho je voľba jasná – a tak sa začína jeho púť do zeme, kde sa krkavce správajú ako ľudia, kde Železný muž chce ovládnuť svet, kde je žeriav robotom a kde žiarivé kamene nemajú problém požiadať malého chlapca o ochranu… Záchrana sveta, aj seba samého – to je cieľ, ku ktorému sa odvážny Riki na svojej ceste približuje. Jasne, že na takú cestu sa treba aj poriadne pripraviť – bez nafukovacieho člna, padáka a predovšetkým „spoľahlivesty“ to skrátka nepôjde…

TVOJAZEM je síce animovaný film – a výtvarne je urobený vskutku prekrásne – ale hlasy jednotlivých postáv určite nebudú divákom neznáme. Svoje herecké umenie tu predviedli Juraj Kemka, Jozef Vajda, Helena Krajčiová, Martin Hronský či Ivan Romančík a Riki a jeho kamoška Emma hovoria hlasmi Erika Koníčka a Grétky Luprichovej. Jedinečne znie aj hudba od slovenského skladateľa Martina Hasáka.

Vo filme a ale nielen hovorí – vo filme sa aj spieva. Postarala sa o to výborná speváčka Celeste Buckingham, ktorá naspievala chytľavú úvodnú pieseň a už od 28. apríla rotuje v slovenských rádiách. Súčasťou je aj vydarený videoklip.

Zábava aj po filme

Ísť si pozrieť film do kina je super. A ešte viac super je, ak sa po dvoch hodinách strávených v prítmí kinosály môžeme tešiť na pokračovanie zábavy s hlavnými hrdinami. V prípade snímky TVOJAZEM je toho viac než dosť. Tvorcovia pripravili celý fantazijný svet, ktorý deti s kamošmi či rodičmi môžu objavovať rôznymi ďalšími spôsobmi. Napríklad knižné pokračovanie dobrodružstiev Emy a Rikiho, ktoré príde na trh koncom mája vo vydavateľstve Slovart alebo mobilná hra Bowler’s Run,: v nej môžu decká oslobodiť Lumákov, postavičky z filmu, pomáhať hlavným hrdinom na ich ceste. Takisto budú môcť využiť aplikáciu na zobrazenie rozšírenej reality pri plagátoch a knihe.

Nechajte sa zlákať

Pre režiséra Petra Budinského to bolo 4324 dní čistej radosti z práce a veľmi sa teší, že svoje dielo môže konečne ponúknuť divákom – malým aj veľkým: „TVOJAZEM je napínavý príbeh, v ktorom hlavný hrdina Riki zažíva množstvo dobrodružstiev, spoznáva nové svety a nachádza si nových kamarátov. Je to ako jazda na húsenkovej dráhe, plná vzrušenia a nečakaných zvratov."

Ak teda v máji náhodou nebudete vedieť, čo s voľným časom, odbehnite si do kina vo vašom meste. Skvelý animovaný príbeh TVOJAZEM, úspešne odprezentovaný na festivaloch v Európe, má na Slovensku premiéru 26. mája.

Dôležité linky:

O filme

TVOJAZEM je dlhometrážnym animovaným debutom režiséra Petra Budinského. Projekt bol realizovaný v koprodukcii s plutoon (SK), The Pack (BE), BFILM.cz (CZ) a Rozhlas a televízia Slovenska (SK). Uskutočnenie diela podporili Audiovizuálny fond, český Státní fond kinematografie, belgický fond screen.brussels, Ministerstvo kultúry SR, flámsky filmový fond VAF, grantový program Európskej únie Kreatívna Európa MEDIA a Bratislavský samosprávny kraj.

Film bol zatiaľ predstavený na festivaloch a filmových fórach v Chorvátsku, Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku

Premiéra je plánovaná na 26.5.2022

Réžia: Peter Budinský

Peter Budinský Scenár: Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora Budinská, Patrik Pašš, Kristína Májová, Phil Parker

Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora Budinská, Patrik Pašš, Kristína Májová, Phil Parker Dramaturgia: Kris­tína Májová

Kris­tína Májová Producent: BFILM (SK) – Peter Badač, plutoon (SK) – Barbora Budinská, The Pack (BE) – Jan Hameeuw

BFILM (SK) – Peter Badač, plutoon (SK) – Barbora Budinská, The Pack (BE) – Jan Hameeuw Koproducenti: BFIL­M.cz (CZ), RTVS (SK)

BFIL­M.cz (CZ), RTVS (SK) Výtvarné návrhy: Marteen Hermans

Marteen Hermans Réžia animácie: Radek Růžička

Radek Růžička Strih: Douglas Boswell, Arthur Uberti, Jan Hameeuw

Douglas Boswell, Arthur Uberti, Jan Hameeuw Zvuk: Jan Paul

Jan Paul Hudba: Martin Hasák

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: tvojazem.sk