27. august 2024 Správy Politika Smerácka odmena pre Žilinku? Už iba pár mesiacov a dostane DOŽIVOTNÚ rentu 5000 eur! Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov by sa mohli upraviť.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Daniel Karas (Smer-SD) v novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú predložil do parlamentu. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň by mohol získať po štyroch rokoch funkčného obdobia.

„Navrhuje sa, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať funkcie prokurátora, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok prokurátora,“ uviedol Karas v dôvodovej správe k novele.

5000 pre Žilinku

Základnou podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku by mal byť zánik služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora v prípade, ak o výsluhový dôchodok požiada prokurátor po 20 rokoch výkonu funkcie prokurátora. Výška výsluhového dôchodku by mala byť 0,8 percenta za každý rok výkonu funkcie prokurátora.

Generálny prokurátor by mohol mať nárok na výsluhový dôchodok, ak by mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia.

Jeho výsluhový dôchodok by v takom prípade bol vo výške základného platu prokurátora generálnej prokuratúry. Karas to odôvodňuje náročnosťou výkonu funkcie generálneho prokurátora, ktorá „si vyžaduje vysokú odbornosť a psychickú odolnosť“.

Je to viac, ako dostávajú bývalí prezidenti, ktorým štát vypláca niečo vyše 4-tisíc eur. Rovnakú sumu, teda základný plat poslanca, by mal po skončení v úrade dostávať aj premiér Fico.

„Neviem, či je to poďakovanie, alebo ako to pomenovať,“ povedal Juraj Šeliga z mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorý na rentu upozornil. Poslanca Karasa vyzval, aby svoj návrh stiahol z parlamentu. „Vysmievate sa ním ľuďom,“ dodal Šeliga s tým, že koalícia zatiaľ nesplnila svoje sľuby. „Potraviny nie sú lacnejšie, nemáme ani kvalitnejšie zdravotníctvo,“ dodal Šeliga.

Poslanec Karas pre Denník N nevysvetlil, prečo stačí Marošovi Žilinkovi na získanie renty odslúžiť len štyri roky namiesto siedmich. „A prečo by taký nárok nemal mať,“ odpovedá protiotázkou poslanec, ktorý navrhuje štedrú päťtisícovú rentu pre generálneho prokurátora.

Podľa opozície je to výsmech

„Smerácka renta pre Žilinku len dokazuje, že koalícia úplne stratila zábrany. Žilinkova renta sa dá prirovnať k tej Ficovej a je zvrhlé, že 5 000 eur mesačne po odchode z funkcie má dostávať ten najhorší generálny prokurátor v histórií krajiny,“ napísala na sociálnej sieti Veronika Remišová.

Opozičné KDH nepodporí návrh poslanca Karasa k výsluhovému dôchodku pre prokurátorov a generálneho prokurátora. Podľa hnutia je nesystémový, keďže nerieši otázku finančných požiadaviek všetkých povolaní v rámci justície vrátane sudcov. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Kovár.

„Ide o návrh, ktorý by mal byť predkladaný vládou po riadnom legislatívnom procese. Takto predstavený návrh len podporuje živelnosť pri predkladaní zákonov, ktorá škodí verejným financiám a vyvažovaniu verejných potrieb,“ doplnila hovorkyňa.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripomenula, že súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi štyri roky vo funkcii uplynú v januári. „Čo sa teraz má také udiať, že by mal odísť?,“ pýta sa Kolíková. Ako ďalej povedala, je osobitne podozrivé, čo za týmto návrhom je. Opozičná poslankyňa takisto skonštatovala, že je zrejmé, že návrh nenapísal Karas. Vidí v ňom totiž „vycibrenú techniku z dielne generálnej prokuratúry“.

„Javí sa to ako legálna korupcia,“ doplnila Kolíková.html

Zdroj: TASR