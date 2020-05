Dnes o 13:05 MAK Správy Zo Slovenska Škandalózny Mamojka ako ústavný sudca končí! Vzťah s Kočnerom potvrdila SIS

Exposlanec Smeru odchádza z Ústavného súdu sám. Nový predseda súdu Fiačan ešte nestihol rozhodnúť.

Zdroj: TASR

Parlament bude opäť vyberať nového člena Ústavného súdu. Smerák, ktorý bol poslancom od roku 2006 do roku 2016, a dnešný ústavný sudca Mojmír Mamojka sa rozhodol vzdať funkcie.

Informáciu priniesol Denník N, ktorému to potvrdil zdroj z prostredia súdu. Na súde momentálne zasadá plénum.

Podľa informácií redaktorky Moniky Tódovej sa Mamojka rozhodol rezignovať po tom, čo predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan dostal informácie o jeho kontaktoch s mafiánom Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka.

Mamojkova pozícia sa výrazne zhoršila najmä po odchode Anton Šafárika, nominanta SNS, z pozície riaditeľa tajnej služby SIS a od príchodu nového riaditeľa Vladimíra Pčolinského.

SIS predsedovi súdu Fiačanovi potvrdila kontakty Mamojku a Kočnera pred jeho vzatím do väzby v júni 2018. Mamojka to popieral.

Mamojka otázky novinárov ignoruje.

Prezidentka reaguje

K škandalóznemu Mamojkovi sa vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Vzhľadom na závažnosť podozrení týkajúcich sa pána Mamojku jeho rozhodnutie pani prezidentka víta,“ povedal hovorca Martin Strižinec.

Kočnera viezla Hatinová

Kočner: „Ahoj prosím Ťa o krátky termín. Asi najlepšie u Teba doma. Termínu sa prispôsobím. Ďakujem Mamojka: „Som v Košiciach. Doma budem v stredu cca 19. hod. Ak sa ti hodí môže byť. M. Kočner: „Streda 19:00. Ďakujem.“

Tieto správy si mal písať sudca s Kočnerom. Na „rande“ so sudcom viezla Kočnera jeho priateľka Miriam Hatinová, ktorej vysvetľoval, že predsa nemôže ísť na stretnutie s ústavným sudcom vlastným autom.

R.F. to nevybavil

O dôverných vzťahoch Mamojku a Kočnera vypovedal v januári na súde vo veci vraždy Jána Kuciaka aj bývalý novinár a exsiskár Peter Tóth, ktorého Kočner využíval na špinavú robotu. Povedal, že osobne vybavoval Kočnerovo prepustenie z väzby u Mamojku priamo v jeho dome.

Mamojkovi na pokyn Kočnerových právnikov odovzdal obálku.

„Ja som sa nakontaktoval na pána Mamojku a povedal som mu do telefónu, že som kuriér od jedného jeho priateľa a že by som sa s ním potreboval stretnúť. Mamojka mi povedal adresu svojho bydliska vo Veľkom Bieli. Počas prvého polčasu som išiel do Veľkého Bielu, odovzdal som mu obálku s podaním. Bolo to v deň finále majstrovstiev sveta vo futbale v lete 2018,“ vypovedal Tóth.

„Povedal som Mamojkovi, že ho pozdravuje pán Kočner, že podal podnet na Ústavný súd a prosí ho, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa opýtal, či je to podané. Povedal v poriadku, zobral si to a odišiel preč,“ dodal.

Kočner sa následne v base rozčúlil napísal Tóthovi: „Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka. RF to mal vybaviť!“

Zdroj: Dnes24.sk