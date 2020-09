7. september 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Smutné výročie tragédie: Už deväť rokov nie je DEMITRA medzi nami... FOTO

Čas tak rýchlo letí! Dnes je deväť rokov, čo pri leteckom nešťastí tragicky zahynul kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Pavol Demitra († 36).

Presne 7. septembra 2011 sa stalo letecké nešťastie, ktoré postihlo hokejistov Lokomotivu Jaroslavľ. Lietadlo JAK-42 s výpravou klubu ruskej KHL sa krátko po štarte z letiska Tunošna zrútilo. Nehodu neprežilo 44 cestujúcich, žiaľ na palube bol aj slovenský útočník Pavol Demitra.

Čo sa vtedy stalo?

Tím Lokomotivu cestoval na úvodný zápas novej sezóny, ktorý sa hral v bieloruskom Minsku. Lietadlo však hneď po štarte nenabralo potrebnú výšku a vrazilo do riadiacej veže, ktorá bola približne pol kilometra za letiskovou dráhou. Náraz lietadlo rozlomilo na viac časti. Jedna z nich začala horieť, ďalšia spadla do rieky Volga. Posádku tvorilo 8 členov, pasažierov bolo 37. Haváriu prežili len dve osoby. Hráč Alexander Galimov, ktorý však utrpel rozsiahle popáleniny a o päť dní zomrel v nemocnici, a palubný inžinier Alexander Sizov.

Príčiny tragédie

To, prečo sa stroj náhle zrútil, prináša záver vyšetrovania. Lietadlo, palivo, dráha a letisko boli v ideálnych podmienkach. Horšie to bolo s pilotmi. Jeden z nich užil pred letom nedovolený liek s tlmiacimi účinkami a druhý nemal dostatočnú kvalifikáciu a výcvik na model JAK-42. To sa prejavilo pri problémoch po štarte, keď vzletová rýchlosť lietadla bola nižšia ako je predpísaná a jeden z pilotov pravdepodobne nechtiac zavadil o brzdový pedál, čím znížil tiež rýchlosť.

Plakalo celé Slovensko

Spočiatku prichádzali z Ruska len neúplné správy, ktoré hovorili o páde lietadla, ale nie o počte mŕtvych pasažierov. Neskôr už „vybiehali“ aj počty obetí, ale aj o počte tých, čo mali tragédiu prežiť. Slovákov však trápilo hlavne to, či na palube bol vtedajší kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra. Keď sa potvrdilo, že zahynul aj on, celé Slovensko tomu nemohlo uveriť a ronilo slzy.

„Hrozná tragédia. Slová nevedia vyjadriť, čo cítim. Paľo bol jeden z mojich najlepších kamarátov. Veľa sme si spolu užili. Stále nemôžem uveriť, že ho už nikdy neuvidím. Chcem poslať najúprimnejšiu sústrasť manželke Majke, deťom Zarke a Lucasovi a jeho celej rodine,“ vyjadril sa vtedy Marián Gáborík.

Pohreb na štadióne

Pavlove pozostatky doviezlo „domov“ lietadlo Ministerstva vnútra. To však pristálo v Bratislave, ale do Trenčína rakvu prepravil vrtuľník. Bolo to 11. septembra a pohreb sa konal 16. septembra na zimnom štadióne Dukly Trenčín.

Lietadlo plné hviezd

Spolu s Demitrom našli smrť v prekliatom lietadle Lokomotivu aj ďalší slávni hráči. Trojica hráčov z Česka: Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček, Švéd Stefan Liv, Lotyš Karlis Skrastinš, Bielorus Ruslan Salej, Nemec Robert Dietrich. Rovnako nabitá známymi menami bola aj trénerská striedačka. Hlavným koučom bol Kanaďan Brad McCrimmon a jeho asistentmi ruskí kormidelníci Alexandr Karpovcev a Igor Koroľov.

