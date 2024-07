30. júl 2024 Regióny Smutný koniec: UTRATILI zatúlanú kravu, ktorá sa ocitla pri vodopáde v Slovenskom raji Ako sa tam krava mohla dostať a prečo ju utratili?

Zatúlanú kravu, ktorá sa počas uplynulého víkendu ocitla pri Barikádovom vodopáde v Slovenskom raji, napokon utratili. Jalovica, ktorá v prostredí Ferraty HZS Kyseľ nemala čo robiť a stále nie je celkom jasné, ako sa do ťažko dostupného terénu vôbec dostala, patrila družstvu zo Smižian.

Jeho predseda Rudolf Uhliar potvrdil, že zviera usmrtili priamo na mieste a jeho ostatky previezli na bitúnok.

Náročná cesta

„Zviera za doposiaľ nejasných okolností zbehlo od svojho stáda pasúceho sa v okolí Smižianskej Maše. Prekonalo úctyhodnú cestu náročným a mimoriadne exponovaným terénom – cez Prielom Hornádu pod Tomášovský výhľad, ďalej popri Bielom potoku dolinou Tomášovská Belá a následne uviazlo vo ferrate v Kyseli,“ priblížila Správa Národného parku Slovenský raj na sociálnej sieti.

Situácia, keď sa hospodárske zviera dostalo takto hlboko do ťažko prístupného terénu národného parku, patrí podľa ochranárov do kategórie mimoriadne ojedinelých. Domnievajú sa, že samostatne by sa mu to nepodarilo a je tak pravdepodobné, že ho od stáda mohli odlákať a na ceste mu „pomôcť“ nezodpovední turisti alebo rekreanti.

Usmrtili ju na mieste

Majiteľ zvieraťa, poľnohospodárske družstvo Smižany, vyvinulo maximálnu snahu zviera priviesť späť a zachrániť. Pre náročný terén to však nebolo možné a život vyčerpaného zvieraťa sa skončil na mieste, kde sa ani nemalo ocitnúť.

„Nedokázali sme kravu odtiaľ dostať bez toho, aby sa nezranila, cestu späť by nezvládla, takže sme ju na mieste usmrtili. Následne sme vykonali domácu zakáľačku a celé zviera sme po častiach zviezli dole do podhoria na bitúnok, kde ju prehliadol veterinárny lekár. Zviera zrejme využijeme pre vlastnú spotrebu,“ dodal Uhliar s tým, že doposiaľ sa nestretli s tým, aby sa im zviera zatúlalo do tak nedostupného terénu.

Správa NP zároveň vyzýva všetkých návštevníkov Slovenského raja, aby nekŕmili, nelákali a neplašili kravy, ovce či iné hospodárske zvieratá pasúce sa na lúkach národného parku. „Môžu tým spôsobiť nemalé ťažkosti im aj ich majiteľom, podobne ako v tomto prípade,“ uzavreli ochranári.

Zdroj: TASR