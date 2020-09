22. september 2020 Zo Slovenska Úrad vlády zvyšuje fixnú sumu vyplácanú z Fondu vzájomnej pomoci

Z Fondu vzájomnej pomoci štát podporil prvých niekoľko desiatok žiadateľov v núdzi.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab. ÚV zároveň prehodnotil celý fond a rozhodol sa zvýšiť fixnú sumu, ktorú dostane každý overený žiadateľ, z 200 eur na 500 eur.

„Fond vzájomnej pomoci funguje. Po mesiaci sme uzavreli prvé desiatky žiadostí a ideme vyplatiť prvé príspevky tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ informoval Jakab s tým, že tieto príspevky budú v hodnote od 500 do 1730 eur. Získa ich niekoľko desiatok žiadateľov, ktorí majú svoje žiadosti aktívne počas jedného mesiaca.

Dostanú viac

K prehodnoteniu fondu podľa slov Jakaba pristúpil ÚV preto, lebo na začiatku sa nedalo presne definovať, koľko žiadostí možno očakávať. Okrem fixnej vyplácanej sumy, ktorá je po novom na úrovni 500 eur (ÚV túto podmienku aplikuje aj na žiadosti spätne, pozn. TASR), sa zvyšuje aj duplikovanie príspevkov, ktoré tam posielajú iní ľudia, tak, aby žiadatelia v núdzi mohli dostať čo najviac peňazí.

„Nám to ukazuje, že systém pomoci funguje, a chceli by sme pozvať aj ďalších ľudí, ktorí to potrebujú, aby sa nebáli a aby sa zapojili so svojimi žiadosťami do tohto fondu vzájomnej pomoci,“ uzavrel Jakab.

Pomoc verejnosti

ÚV vypláca prostriedky z fondu pomoci s pomocou neziskovej organizácie Ľudia ľuďom. Zriadil webový portál, kde môžu uchádzači o pomoc uverejniť svoju žiadosť. Každý overený žiadateľ má automaticky nárok po novom na 500 eur z fondu.

Ďalšie príspevky závisia od podpory verejnosti. Z fondu poskytne ÚV konkrétnemu žiadateľovi o pomoc toľko peňazí, koľko mu prispeje verejnosť. Ak prispeje verejnosť desiatimi eurami a viac, z fondu pôjde desať eur. Aktuálne je vo fonde zhruba 690-tisíc eur.

Zdroj: TASR