19. august 2024 Rastislav Búgel Cestovanie ŠOK a sklamanie v Istrii: Rodina zaplatila za dovolenku 3-TISÍCKY, odchádzala NAŠTVANÁ Zhrozená rodina vraví, že keby vedela, čo ju na mieste dovolenky čaká, nikam by nechodila.

Namiesto vysnívanej dovolenky zažili dni plné útrap. Česká rodina si za svoju destináciu zvolila chorvátsku Istriu. Ako pán Ivo prezradil pre portál tn.cz, „facku“ dostali už po príchode.

Nechutné, ako vyzerá more

„Väčšina Istrie na západnej strane je zarastená riasami aj na šírom mori, kde síce nie je sliz na hladine, ale pod ňou. Na prvý pohľad sa tak voda zdá čistá, ale keď pozeráte kolmo dole, sú tam chuchvalce do hĺbky dvoch metrov,“ začal svoje rozprávanie sklamaný turista.

„Keď vylezie človek z vody, je pokrytý mazľavým kalom, ktorý po zaschnutí lepí, ako keby ste na sebe mali uschnuté lepidlo. O pánoch s ochlpením na tele ani nehovoriac,“ do­dal.

Vyhodené tisíce

Turisti tak musia vyhľadávať bazény. Ak ho náhodou ubytovanie má, často býva beznádejne preplnený. „O šiestej hodine ráno už nemáte voľné žiadne ležadlo a v bazéne je hlava na hlave,“ opisuje Ivo.

Dovolenka túto rodinu vyšla na 80-tisíc českých korún, čo je po prepočte takmer 3 200 eur. „Požičali sme si loď, že na mori to bude lepšie, ale nie je. Ten sliz je tam iba zákernejšie schovaný v hlbine,“ uzavrel s tým, že na 30 kilometroch pobrežia našli len jediné miesto, kde bola voda dostatočne čistá a dalo sa v nej okúpať. Dodal, že keby o tom vedeli vopred, určite by do danej lokality nevycestovali.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk