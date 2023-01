Zdroj: facebook.com/IMT Smile ŠOK a slzy u fanúšikov IMT SMILE: Zomrel najmladší člen kapely Smutnú správu oznámila známa slovenská skupina na sociálnej sieti. 20. január 2023 KAW Správy Rôzne

Slovenská kapela IMT Smile prežívala už v lete strastiplné obdobie. Snažila sa zo všetkých síl pomôcť svojmu kolegovi, ktorý bol onkologickým pacientom. Hľadali preňho darcov krvi. Teraz prišla tá najhoršia správa – najmladší člen kapely, iba 27-ročný Peter Bartoník, zomrel.

„Dnes nás bolestivo zasiahla strašne smutná správa. Náš priateľ, kamarát, basgitarista Peťo Bartoník prehral svoj boj o život vo veku 27 rokov. Je nám to nesmierne ľúto, bude nám všetkým veľmi chýbať. Myslíme na Tvojich rodičov, sestry a všetkých, ktorí Ťa mali radi tak ako my. Peťo, si skvelý chlapec a ďakujeme Ti za to, že si bol súčasťou našich životov,“ uviedli na sociálnej sieti IMT Smile.

Kapela zároveň dodala, že spomienka na Peťa ostáva aj v piesňach, ktoré mal tak rád. „Pri ich nahrávaní a koncertovaní sme spolu prežili množstvo nádherných chvíľ. Ďakujeme Ti. Odpočívaj v pokoji,“ ukončila svoj mimoriadne smutný príspevok kapela.

