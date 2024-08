6. august 2024 Rastislav Búgel Krimi ŠOKUJÚCE odhalenie! Mladík, ktorý atrapou zbrane mieril na Šutaja Eštoka, už sedel za ZABITIE V piatok ho spacifikovala ochranka, keďže mieril atrapou zbrane do priestoru, kde bol aj minister. V minulosti už bol mladík odsúdený za ohavný čin.

V piatok (2. augusta) sa na jarmoku v Stropkove stala dramatická udalosť. V podvečerných hodinách namieril mladý muž atrapou zbrane do priestoru, kde bol v tom momente minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Okamžite zasiahla ochranka a muž sa nestihol ani pohnúť.

„V piatok (2.8.) pred 19:00 hod počas jarmoku v meste Stropkov príslušník PZ vykonávajúci ochranu ministra vnútra použil donucovacie prostriedky voči osobe, ktorú vyhodnotil ako potenciálnu hrozbu, nakoľko mal v ruke zbraň,“ povedala pre noviny.sk policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Výzva ministra

Sám minister sa o incidente dozvedel až neskôr. Vyzdvihol profesionálny výkon príslušníkov úradu pre ochranu ústavných činiteľov. „Chcel by som poprosiť ľudí, aby sa, obzvlášť po tom, čo sa stalo v Handlovej, neopakovali podobné veci. Bol by som nerád, ak by napätie v spoločnosti ešte eskalovalo. Prosím, správajme sa k sebe slušne,“ vyzval minister.

Odsúdili ho za zabitie

Najnovšie na verejnosť vyplávali šokujúce detaily o útočníkovi. Mladík s atrapou zbrane už totiž vo väzení pred týmto incidentom bol. Podľa portálu tvnoviny.sk si odpykával trest za zabitie 54-ročného muža, pričom na slobodu sa dostal pred približne dvoma rokmi.

Vtedy ešte len 15-ročný chlapec v máji 2020 v ubytovni v Stropkove na smrť dobil muža, ktorý tam dlhodobo býval. „V uvedenom trestnom konaní bolo vo vzťahu k obvinenému rozhodnuté dňa 27. apríla 2021 trestným rozkazom. Odsúdený uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v uvedenej veci vykonal v celom rozsahu k 29. máju 2022,“ uviedla pre server hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová.

Podľa tvnoviny.sk si v zariadení pre výkon trestu mladistvých odsedel dva roky. Súdom mu bolo nariadené aj psychiatrické liečenie ambulantnou formou.

Po poslednom incidente s atrapou zbrane ho vypočuli a prepustili. Polícia však pokračuje vo vyšetrovaní. Začaté bolo aj trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk