ŠOKUJÚCU jazdu vodiča zachytili na VIDEO: Zbytočne OHROZIL deti na priechode

Vodič v Banskej Bystrici zbytočne ohrozil chodcov. Poukázali na to krajskí policajti v súvislosti s videom, ktoré zverejnili na sociálnej sieti.

Povinnosť vodiča

Ide o situáciu, s ktorou sme každodenne konfrontovaní na našich cestách. „Na chodníku pred priechodom pre chodcov stoja chodci a vodič jedného z vozidiel zastaví, aby im umožnil bezpečne prejsť, no vodiči iných vozidiel sa ho snažia obísť alebo zrýchlia,“ píšu muži zákona.

Čo na to hovorí zákon o cestnej premávke? „Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,“ upozornili muži zákona.

Možno si poviete, že aj chodci by mali byť zodpovednejší a aj pre nich platia pravidlá – to je aj podľa slov policajtov nespochybniteľné. „Pamätajte však, že kým chodcami sú aj deti, osoby vyššieho veku, či zdravotne znevýhodnení, za volantom sedí dospelý, pozorný a zodpovedný človek, ktorý úspešne absolvoval „autoškolu“ a teda ovláda predpisy,“ dodali so slovami, že jazdu tohto vodiča už rieši príslušný dopravný inšpektorát.

Zdroj: Polícia SR - BB kraj

Zdroj: Dnes24.sk