Speváčka Marie Rottrová oslavuje 80 rokov: Bojuje s covidom, všetko musela zrušiť

Jej meno sa stalo synonymom pre charizmu, nezameniteľný hlas a energiu, ktorá nemá na českej hudobnej scéne obdobu. V sobotu 13. novembra sa speváčka, skladateľka aj textárka Marie Rottrová dožíva 80 rokov.

Podľa informácií TV Nova má speváčka koronavírus a musí zostať v karanténe. Zrušila program na nasledujúce dni vrátane oslavy, na ktorú sa tešila už od leta. Rottrová by podľa TV Nova nemala mať vážnejší priebeh covidu.

Ako začínala?

Marie Rottrová sa narodila 13. novembra 1941 v Ostrave – Hrušove. Vyrastala v umeleckej rodine, jej otec bol zbormajstrom a organistom, matka opernou speváčkou. Hru na klavíri sa učila na ostravskej Ľudovej škole umenia a spievala v zmiešanom zbore.

V roku 1960, kedy maturovala na gymnáziu v Bohumíne, sa zúčastnila na speváckej súťaži Hledáme mladé talenty, v ktorej skočila na štvrtom mieste.

Už o rok neskôr bola amatérskou sólistkou orchestra Borise Pěchníka, spievala s inštrumentálnou skupinou Františka Trnku, neskôr aj s Ostravským rozhlasovým orchestrom. Dostala pozvánku do televízneho programu Poprvé před kamerou, kde zaspievala pieseň Rozmarné stvoření.

Od roku 1965 bola členkou skupín Samuel, Majestic, v roku 1968 sa začala jej spolupráca so skupinou Flamingo, s ktorou spievala aj na 2. československom beatovom festivale v Prahe. S Flamingom, ktoré v 70. rokoch zmenilo názov na Plameňáci, spolupracovala až do roku 1988, jej speváckym partnerom bol Petr Němec.

Prvé hity

V roku 1968 jej v Supraphone vyšiel prvý singel s pesničkami Paroloď a Jsi jen blud. V roku 1970 vyšla prvá LP platňa Marie Rottrová/Flamingo, z ktorej je pesnička Opatruj svých sedmnáct. O dva roky neskôr vydala druhú LP platňu, nazvanú Marie Rottrová. Speváčka spolupracovala aj s pesničkárom a textárom Jaroslavom Wykrentom.

Viaceré jej piesne sa stali hitmi, medzi nimi napríklad Řeka lásky, Lásko, To nic, Lásko voníš deštěm, Markéta, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná či Měli jsme se potkat dřív.

Marie Rottrová sa často objavovala na televíznej obrazovke. Hrala – spolu s Marikou Gombitovou, Miroslavom Žbirkom či Luďkom Sobotom – v legendárnom muzikáli Neberte nám princeznú, ktorý v roku 1981 nakrútil Martin Hoffmeister. Autorom hudby bol Dežo Ursiny.

Od roku 1981 televízia vysielala tiež cyklus relácií Divadélko pod věží, do ktorých si Marie Rottrová pozývala hostí z rôznych oblastí umenia.

Lady Soul

V roku 1985 sa speváčka presťahovala do Prahy. Po krátkej prestávke sa v roku 1992 vrátila na scénu albumom Chvíli můj a chvíli svůj.

Spolupracovala tiež so skupinou Neřež, znovu obnoveným Flamingom aj s orchestrom Septet Plus Dalibora Kaprasa. V roku 2009 pripravila spolu so skupinou Neřež spomienkové koncerty Pocta Zuzane Navarovej.

Česká hudobná akadémia jej v roku 2009 udelila ocenenie Anděl s uvedením do Siene slávy. Dlhoročná a úspešná spevácka dráha jej vyniesla pomenovanie Lady Soul.

V auguste 2011 ohlásila ukončenie speváckej dráhy, absolvovala rozlúčkové turné Vše nejlepší 2011. Na koncertné pódiá sa však vrátila.

Životné jubileum

Jej prvým manželom bol Vlastimil Kučaj, gitarista a skladateľ skupiny Majestic, z prvého manželstva má speváčka synov Martina a Vítka, obaja sú úspešnými skladateľmi a producentmi.

Jej druhým manželom bol podnikateľ George Burgerstein. Speváčka sa 7. júna 2016 vydala po tretíkrát, s Milanom Říhom si povedali spoločné áno v kostole v Neratove.

K životnému jubileu vydal Supraphon v októbri 2021 vinylovú LP platňu Lady Soul 14 x/1970 – 2021. Tá ponúka 13 soulových hitov a novú skladbu Pozhasínej, ktorú pre speváčku zložil jej syn Vítek. Fanúšikovia môžu v najbližších mesiacoch očakávať reedície viacerých jej úspešných albumov.

