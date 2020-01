21. január 2020 Regióny Spišiaci vyhnali kotlebovcov z Levoče: Míting skončil skôr, ako vôbec začal, FOTO

Levočania a spol. ukázali, že extrémizmus je im cudzí. Stovky ľudí prišli prejaviť svoj nesúhlas so stranou ĽSNS, ktorá tu mala mať míting.

Zdroj: Facebook

Veľký piskot a výkriky „Fašisti choďte domov. My vás tu nechceme. My sme tu doma,“ znelo v susednej Levoči na námestí pred radnicou. Levočania aj ľudia z okolia vyšli do ulíc, aby prejavili svoj názor.

Míting Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) bol ohlásený na utorok 21. januára o 16. hodine pred budovou radnice. Na ten istý čas si naplánovala zhromaždenie i občianska iniciatíva s názvom Levoča bez nenávisti. Stovky ľudí prišli priamo pred pódium, aby vyslovili svoj nesúhlas. Okrem skandovania a piskotu si protestujúci pustili aj rómsku hudbu.

„Som tu pretože som presvedčená, že nestačí len nadávať na situáciu, ale treba aj niečo urobiť. Toto je náš demokratický spôsob, ako sa postaviť a povedať, že ja s týmto nesúhlasím, ja chcem toto zmeniť. Totálne sa nestotožňujem a podľa mňa je absolútne neprijateľné súhlasiť, alebo nevšímať si situáciu a informácie, ktoré komunikuje Ľudová strana Naše Slovensko, nie je možné, aby v 21. storočí na námestie zvolali zhromaždenie, kde by šírili takéto nenávistné myšlienky a my sa budeme len pozerať, " povedala pre Dnes 24 Štefánia, rodáčka z Levoče.

„Nesúhlasím s tým, že sa do popredia dostáva strana, ktorá propaguje fašizmus. Podľa mňa ĽSNS už mala byť dávno zrušená. Táto strana šíri nenávisť ," vyjadrila sa Miriam zo Spišskej Novej Vsi.

Tesne pred plánovaným začiatkom mítingu vystúpil na pódium Milan Mazurek. „Na základe informácií, že sú tu ľudia zaplatení, pripravení ublížiť a vzhľadom na bezpečnosť prítomných, rušíme míting a odchádzame preč. Nechceme ohroziť nikoho, záleží nám na bezpečnosti všetkých účastníkov," vyhlásil.

Míting sa teda vôbec nekonal a protestné zhromaždenie sa približne po pol hodine rozišlo.

12 Galéria

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk