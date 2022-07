3 Galéria Zdroj: Ikar Spolok Judášov. Krimitriler od Petra Šlosera „V poslednom období odhalili niekoľko policajných judášov, ktorí sa spreneverili služobnej policajnej prísahe, takže preto som si dal do názvu túto biblickú postavu,“ hovorí Peter Šloser na margo svojej novej knihy. 3. júl 2022 Tlačové správy

3. júl 2022 Tlačové správy Spolok Judášov. Krimitriler od Petra Šlosera „V poslednom období odhalili niekoľko policajných judášov, ktorí sa spreneverili služobnej policajnej prísahe, takže preto som si dal do názvu túto biblickú postavu,“ hovorí Peter Šloser na margo svojej novej knihy.

3 Galéria Zdroj: Ikar

V sérii Páchateľ neznámy mu vyšli už tri a teraz pribudla štvrtá: Spolok Judášov.

V súčasnosti vidíme, že tých krivákov bolo v polícii naozaj veľa a ťažko sa proti tomu bojovalo. „Dalo sa to iba takým spôsobom, že tí čestní policajti si povedali – musíme to nejako vydržať a prežiť. No a dnes sú vo vedení práve tí, čo to prežili a teraz si robia svoju prácu čestne a zodpovedne.“

Existovala na Slovensku policajná chobotnica? Vznesené obvinenia a právoplatné odsúdenia bývalých policajných funkcionárov nasvedčujú, že jej chápadlá k nám siahajú.

Peter Šloser opäť poukazuje na krivákov z najvyšších poschodí slovenskej polície a zradcov, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. O život pôjde nielen ministrovi vnútra, horúco bude aj v mafiánskej rodine Šenkovcov. Ako tieto dva prípady súvisia, kto je vrahom a zvíťazí spravodlivosť?

Peter Šloser o svojej knihe:

Zdroj: YouTube.com

Šloser má dlhoročnú skúsenosť s policajnými zložkami, spoluzakladal NAKA a v sebe má istú samocenzúru, čo ešte môže dať do knihy a čo už nie. „Sú určité špecifické policajné činnosti, o ktorých nepíšem, pretože by som tým mohol dať návod a takpovediac zbraň do ruky potenciálnym zločincom. Mohli by byť opatrnejší, prípadne by sa vedeli vyhnúť istým krokom, ktoré polícia počas vyšetrovania vykonáva,“ dodáva Peter Šloser.

Jeho knihy majú mimoriadny úspech a každá prekročila alebo sa blíži k hranici 10.000 predaných výtlačkov, čo sa pravidelne darí len niekoľkým slovenským autorom, ako je Dominik Dán, Jozef Karika a Jozef Banáš, Táňa Keleová-Vasilková.

Pozrite si BOOK trailer:

Zdroj: YouTube.com

Peter Šloser

Vlastným menom Peter Chudý. Je to bývalý policajný plukovník. V službách štátu začínal od piky, keď na ulici zasahoval proti kriminálnikom. Riadil okresnú kriminálku v meste, ktoré bolo semenišťom zločincov. Neskôr pôsobil v riadiacich funkciách viacerých špecializovaných útvarov určených na boj s organizovaným zločinom. V tom období bol v častom pracovnom kontakte s najvyššími funkcionármi polície (Tibor Gašpar, Peter Hraško, Róbert Krajmer, Bernard Slobodník…), proti ktorým sú dnes vznesené obvinenia za rôznu trestnú činnosť. Najmä prežité zákernosti z posledných rokov policajnej kariéry ho inšpirovali k tomu, aby čitateľom vo svojich knihách poodhalil to, čo malo navždy zostať zostať tajomstvom.

Za debut Mafiánska poprava? (IKAR 2019) získal ocenenie Panta Rhei Awards – Slovenský knižný debutant roka 2019. V Ikare mu vyšli aj knihy Polícia v rukách mafie (2020) a Policajná chobotnica (2021). Najnovšie teda štvrtý diel s názvom Spolok Judášov.

Milan Buno, knižný publicista

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Ikar