Športovec (†18) sa zrútil k zemi: INFARKT a smrť v nemocnici! Pred tréningom si dal ENERGEŤÁK

Zach Dora bol zdravý 18-ročný stredoškolák z Oklahomy. Bol aktívnym športovcom, bojovníkom MMA. Keďže bol vášnivým športovcom, príprave venoval každú voľnú chvíľu.

Mladý športovec dostal infarkt

Ešte začiatkom marca sa vybral do telocvične, keď v jednom momente z ničoho nič spadol bezvládne na zem. Mladého stredoškoláka postihol infarkt.

V nemocnici skončil na podporných prístrojoch. O desať dní neskôr, 13. marca, Zach zomrel.

Trvalo dlhé mesiace, kým sa jeho priateľka Libby Gilmore dokázala rozhovoriť o tom, čo sa jej milovanému stalo. „Bol to najzdravší človek, akého som kedy poznala, a môžem s istotou povedať, že bol aj najzdravším človekom v živote väčšiny ľudí, s ktorými sa kedy stretol,“ napísala na Facebooku a aby vyvrátila všetky dohady, dodala: „Nikdy nebral drogy, nikdy nedostal vakcínu proti covidu, nemal zdravotné problémy ani srdcové vady, takže jeho smrť a infarkt boli pre nás všetkých šokom.“

Zach sa zdravo stravoval, trénoval a dbal na životosprávu. Ako sa neskôr ukázalo, predsa len mal jednu slabosť, ktorá ho možno stála život.

Nebezpečné energetické nápoje

„V dnešnom svete, najmä vo svete fitness, sú veľmi obľúbené energetické nápoje a s energetickými nápojmi aj predtréningové. Zach si doprial energetický nápoj vždy, keď išiel do fitka alebo mal zápas MMA. Keďže bol zdravý a fit, nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Aj keď som vedela o nebezpečenstve energetických nápojov a aj o tom, že môžu spôsobiť srdcové problémy, nikdy som si nemyslela, že by sa to mohlo týkať aj Zacha,“ vraví jeho priateľka.

V energetických nápojoch zväčša nájdeme kofeín, cukor a iné stimulanty, ako je napríklad taurín. Podľa lekárov len v USA skončí ročne v nemocnici s problémami po požití energetického nápoja takmer 1 500 detí vo veku od 12 do 17 rokov.

Daily Mail uvádza, že hoci nie je jasné, akú značku energetický nápojov Zach preferoval, zdravotnícke organizácie varujú pred dávkou viac ako 400 mg kofeínu denne. To by predstavovalo dávku štyri a pol plechovky Monster alebo štyri plechovky Red Bull.

Netreba to brať na ľahkú váhu

Podľa Libby si Zach pred tréningom dopriaval aj tzv. „predtréningovky“, ktoré sú často založené na veľkom množstve kofeínu. Užívajú sa vo forme práškov rozpustných vo vode, nápojov alebo piluliek. „Energetické nápoje aj predtréningové nápoje môžu preto podľa UC Davis Health zmeniť fungovanie vašich srdcových buniek, čo vedie k nepravidelnej alebo rýchlej srdcovej frekvencii a vysokému krvnému tlaku. To môže zvýšiť riziko vzniku srdcových chorôb,“ upozorňuje server.

„Chcem tým poukázať na to, aké škodlivé môžu byť tieto nápoje a prísady. Netreba to brať na ľahkú váhu,“ dodala Libby Gilmore.

Na príspevok reagoval aj Zachov otec Jason Doran. „Len aby bolo v niektorých veciach jasno. Nepoznáme presnú príčinu Zachovho infarktu. Som si však istý, že predtréningové a energetické nápoje jeho stavu nepomohli,“ uviedol.

