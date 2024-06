4. jún 2024 Rastislav Búgel Politika Stane sa Danko novým predsedom parlamentu? Za takéto riešenie je aj Robert Kaliňák Pellegrinimu po víťazstve v prezidentských voľbách zanikla funkcia predsedu parlamentu. Kto ho nahradí?

Minister obrany Robert Kaliňák bol hosťom v diskusnej relácii Rádia Slovensko Otvorene s Annou Vargovou. Okrem stavu premiéra Roberta Fica sa reč dostala aj na tému nového predsedu parlamentu.

Uviedol, že je za to, aby tento post zastával predseda SNS Andrej Danko.

Podľa koaličnej dohody má však táto funkcia patriť Hlasu. Kaliňák si myslí, že tému v koalícii otvoria po sobotných eurovoľbách, respektíve po inaugurácia Petra Pellegriniho za prezidenta (15. jún).

Podporuje to aj Fico

„Ja si myslím, že pre stabilitu a vyváženosť koalície je to dobrý návrh. Podporuje ho tak Robert Fico ako aj ja. Myslím si, že Andrej Danko bol dobrý predseda parlamentu a ja rozumiem a viem presne, čo píše koaličná zmluva, ale koaličná zmluva sa rodila v čase, kedy sme ešte nemali nového prezidenta, kde sa takisto tá podpora nejakým spôsobom kreovala,“ prezradil Robert Kaliňák, podľa ktorého koaličná zmluva môže alebo nemusí byť otvorená.

Chcú stabilitu

SNS chce na pozícii vidieť Andreja Danka, Hlas naopak do funkcie predsedu parlamentu nominoval Richarda Rašiho.

„My chceme stabilitu a pokoj. Lebo to je to, čo ľudia od nás očakávajú. To je dôvod, pre ktorý nás zvolili a my sa k tomuto riešeniu samozrejme prikláňame. Dlhodobo neobsadené miesto by nebolo dobré. Ale je to predovšetkým otázka na nich dvoch, ako tú dohodu uzavrú. Ja si myslím, že to nemá prečo poškodiť ani Hlasu a ani SNS. To je riešenie, kde každý prejaví záujem mať určitú stabilitu, ktorá je pre to Slovensko dnes najpodstatnejšia,“ dodal minister obrany.

