Starenka sa zranila v lese, našli ju po štyroch dňoch! Aby PREŽILA, pila dažďovú vodu Môže hovoriť o zázraku! Keď už sa rodila pomaly zmierila s najhorším, stratenú starenku objavili živú uprostred lesa.

Zdroj: Vigili del Fuoco

89-ročná Talianka Giuseppina Bardelli sa jedného dňa vybrala so synom do lesa na huby. V jednom momente jej však nebolo. Starenka sa pošmykla a spadla do ťažko prístupného terénu v lese neďaleko švajčiarskych hraníc. O páde však jej syn nevedel. V istej chvíli len zistil, že jeho mamičky niet.

Syn zmobilizoval záchranné zložky a okamžite sa rozbehlo veľké pátranie.

Desiatky pátračov, drony aj vrtuľník. Nič z toho dlho neprinášalo výsledky. Zúfalá rodina už strácala nádej. Ako informuje Leggo, po štyroch dňoch však prišla neuveriteľná správa.

V nedeľu ráno tím hasičov nezvestnú ženu objavil živú a relatívne v poriadku! Pátrači začuli volanie o pomoc vychádzajúce z oblasti husto pokrytej papradím.

Pila dažďovú vodu

Ako po záchrane seniorka prezradila, išlo o nešťastnú náhodu. So synom sa v lese rozdelili iba na moment. Zatočila sa jej hlava, stratila rovnováhu a spadla medzi papradie. Starenka sa už nedokázala vyškriabať hore kopcom.

Ako priznáva, večer sa zakrývala listami a modlila sa. Podľa today.it jej pomohla prežiť dažďová voda, ktorú pila. Spomína, ako ju navštevovala líška. Žena bola po nájdení dehydrovaná a so zlomenými rebrami, no je v nemocnici a zotavuje sa.

Dopo 4 giorni di ricerche è stata ritrovata in vita, da una squadra di soccorso mista tra cui #vigilidelfuoco, l'anziana 89enne dispersa dal 21 agosto nell'area del Passo della Forcora, territorio di Maccagno con Pino e Veddasca#Varese #25agosto pic.twitter.com/oGjWnjT9Cn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2024

Zdroj: Dnes24.sk