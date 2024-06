26. jún 2024 ELA Tlačové správy Ste hudobník či kapela? Zabojujte o TISÍCE eur, 4ka vyhlásila druhé kolo grantového programu Telekomunikačný operátor 4ka opäť prináša talentovaným mladým ľuďom možnosť vyjadriť sa v druhom kole úspešného grantového programu pre mladých umelcov.

4ka tak chce podporiť mladých nádejných slovenských hudobníkov a kapely, ktoré sa môžu už teraz zapojiť do grantového programu SLOBODA pre MLADÝCH a zabojovať svojou tvorbou o 4 × 4000 EUR.

Sloboda pre mladých

S claimom „4ka je tu pre mladých“ operátor štartuje prvú fázu 2. ročníka grantového programu SLOBODA pre MLADÝCH, počas ktorého sa môžu do súťaže prihlásiť hudobníci alebo hudobné skupiny bez ohľadu na hudobný žáner, pričom jedinou podmienkou je vek do 26 rokov a zaslanie hudobnej nahrávky vlastnej originálnej hudobnej tvorby.

„Už v prvom ročníku sa nám prihlásili so svojimi skladbami desiatky talentovaných spevákov a hudobných kapiel a aj preto sme sa rozhodli, pokračovať v podpore tvorby mladých slovenských interpretov. Chceme aby sa mladí ľudia spolu bavili, spievali a tancovali. My štyrom najlepším prispejeme na to, aby si splnili sen a natočili profesionálne svoju pesničky či videoklip, čo im môže pomôcť dobyť svet,“ hovorí vedúca Oddelenia marketingu Alexandra Körmendy a dodáva: „Interpreti majú čas do 31. augusta, aby prihlásili svoju skladbu na stránke 4ka.sk/grant a následne, rovnako ako vlani, vyberieme 10 finalistov. O tom, kto skutočne dostane grant, rozhodne verejnosť v online hlasovaní na našej stránke, pričom o víťazoch sa rozhodne na konci novembra.“

Nové videoklipy

Minuloroční laureáti grantu Sloboda pre mladých ako Vanessa Weisz, Denym, Timea alebo Anika Aris využili príspevok na nové videoklipy, ktoré majú desaťtisíce vzhliadnutí.

„4ka ako prvá priniesla mladým cenovo dostupné dátové balíky a paušály. S nimi priniesla aj slobodu tvoriť, zdieľať a byť v kontakte so svojimi blízkymi či fanúšikmi. Náš grant pre mladých tvorcov je len potvrdením tohto nášho nastavenia, že 4ka je tu pre mladých,“ dodáva marketingový riaditeľ 4ky Roland Kyška.

Ilustračné foto

Zdroj: 4ka