4. september 2024 Rastislav Búgel Kultúra STRACH o hviezdu skupiny Queen: Legendárny gitarista prekonal MŔTVICU Člen legendárnej skupiny Queen išiel s pravdou von. Na sociálnej sieti priznal, že prekonal mŕtvicu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nájde sa niekto, kto by nepoznal legendárnu skupinu Queen? S kapelou sa neoddeliteľne spája aj meno jedného z jej členov. Je ním 77-ročný gitarista Brian May, ktorý sa v máji predstavil na koncerte v Bratislave.

Išiel s pravdou von

Najnovšie hudobník zverejnil video, ktoré poriadne znepokojilo jeho fanúšikov.

Priznal v ňom totiž vážne zdravotné problémy.

„Dúfam, že sa máte všetci dobre. V prvom rade vám chcem povedať dobré správy. Myslím si, že dobrou správou je, že po udalostiach z posledných dní viem hrať na gitare a hovorím to preto, lebo to bolo otázne. Približne pred týždňom sa objavili zdravotné komplikácie. Doktori to nazvali menšou mozgovou príhodou. Zrazu, z ničoho nič, som nemal žiadnu kontrolu nad rukou. Bolo to desivé," prezradil Brian.

Zakázali mu takmer všetko

Hudobník dodal, že v nemocnici dostal tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť a uviedol, že nechce žiadny súcit.

„Robím len to, čo mi bolo dovolené, čo v podstate nie je nič. Nemám dovolené šoférovať, nemôžem cestovať lietadlom, nesmiem mať vysoký tep… Ale som v poriadku,“ uviedol.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk