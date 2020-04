26. apríl 2020 Zo Slovenska Strach z koronavírusu je taký veľký, že pacienti s mŕtvicou sa boja privolať si pomoc

Napriek život ohrozujúcemu ochoreniu pacienti váhajú s privolaním prvej pomoci a prichádzajú na neurologické pracoviská neskoro.

Zdroj: TASR

Strach z toho, že sa pacient v nemocnici nakazí novým koronavírusom, je veľký a ľudia, ktorí v súčasnej pandemickej situácii utrpia cievnu mozgovú príhodu, majú strach privolať si prvú pomoc.

Strach z nákazy

Slovenskí neurológovia upozorňujú na to, že pacienti s porážkou prichádzajú do nemocníc neskoro a pacientov je menej. Limit na podanie akútnej liečby cievnej mozgovej príhody je pritom štyri a pol hodiny. Mechanické odstránenie krvnej zrazeniny je možné do šiestich hodín a v niektorých prípadoch do 24 hodín od prvých príznakov. Čím skôr pacient zavolá pomoc, tým má lepšie šance na plnohodnotný život.

„Treba si uvedomiť, že riziko úmrtia, ktoré sa dnes spája najmä s novým koronavírusom, je v prípade pacientov s mozgovou porážkou, ktorí vyhľadajú pomoc príliš neskoro, vyššie. Vyššie je aj riziko, že pacient bez pomoci lekárov zostane po mozgovej porážke s trvalými následkami,“ pripomína predseda cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti Vladimír Nosáľ.

„Z medicínskeho hľadiska máme ako lekári len veľmi obmedzený čas na liečbu pacientov, a preto apelujeme na nich, ale aj na ich rodinných príslušníkov, aby v prípade, že majú v rodine podozrenie na mŕtvicu, neváhali privolať prvú pomoc,“ hovorí.

Prichádzajú neskoro

Pacienti v minulosti nedokázali rozpoznať príznaky mŕtvice a vyhľadávali pomoc neskoro. Podľa prezidentky Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzany Gdovinovej sa situácia v uplynulých rokoch výrazne zlepšila a Slovensko má významne viac odliečených pacientov.

V súčasnosti je však strach z nového koronavírusu taký veľký, že napriek život ohrozujúcemu ochoreniu pacienti váhajú s privolaním prvej pomoci a prichádzajú na neurologické pracoviská neskoro, keď už im lekári niekedy nemôžu poskytnúť akútnu liečbu.

Odborníci pripomínajú, že neurologické pracoviská aj v súčasnej epidemiologickej situácii majú dostatočnú kapacitu na liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Lekári aj ostatný zdravotnícky personál pritom dodržiavajú všetky prísne hygienické opatrenia súvisiace s novým koronavírusom.

Príznaky mŕtvice

Cievna mozgová príhoda je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Ročne na Slovensku postihne mŕtvica viac ako 11-tisíc pacientov. Zároveň je to najinvalidizu­júcejšie ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť.

Mozgová mŕtvica sa prejavuje slabosťou a tŕpnutím končatín na jednej strane tela, ochrnutím končatiny, poklesnutím ústneho kútika a poruchou reči. Pri týchto príznakoch by žiadny pacient či jeho rodinný príslušník nemal čakať, lebo šanca na úspešnú liečbu sa skracuje každou minútou.

