5. február 2020 Filip Chudý Regióny Strašný pohľad: V Hornej Marikovej strhlo most, VIDEO od čitateľa priamo z miesta!

Počasie ukázalo svoju drsnú tvár aj v okrese Považská Bystrica. V Hornej Marikovej dokonca strhlo most. Pozrite VIDEO priamo z miesta.

Zdroj: Dnes24.sk

S nepriaznivými poveternostnými podmienkami bojovalo počas utorka 4. februára v Trenčianskom kraji 36 profesionálnych a 109 dobrovoľných hasičov. Potoky sa vyliali v obciach Horovce, Streženice a Dohňany v okrese Púchov, Domaniža a Udiča v okrese Považská Bystrica, Nová Dubnica a Pruské v okrese Ilava a v obci Liešťany v okrese Prievidza.

Vážna situácia v Považskobys­trickom okrese bola nielen na začiatku Marikovskej doliny, keď v Udiči zalialo hlavnú prístupovú cestu do doliny, ale aj v koncovej dedine. V obci Horná Mariková totiž strhlo most a cesta bola neprejazdná, pričom sa nedalo dostať do koncových častí obce.

Ako nám upresnil starosta Miroslav Hamar, bolo to v hornej časti obce pred miestnou časťou Ráztoka. „Je to vlastne prístup do tejto osady,“ ozrejmil starosta Hornej Marikovej a pridal aj pozitívnu správu.

„Už je to opravené. Podarilo sa to opraviť vo večerných hodinách asi cca o 21.15 h. V tejto chvíli už nepredpokladám, že by mohli na tomto mieste nastať ďalšie komplikácie,“ povedal Hamar.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk