28. január 2023 Jakub Forgács Magazín Štvorica kamarátov miluje ADRENALÍN: Na VIDEU zachytili krásy zasneženého Slovenska Lockdown a obmedzenia súvisiace s koronavírusom spojili mladíkov z Banskej Bystrice. Na snowboardoch spolu zažili dobrodružstvá, o ktoré sa podelili vo videu.

Štvorica mladých Bystričanov Ľubomír „Momo“ Vaňo (22), Martin „Maťo“ Sroka (19), Ján „Janči“ Špiriak (20) a Juraj „Jurki“ Chaban (20) prednedávnom vydali video, zachytávajúce krásny zasneženého Slovenska a ich kúsky na snowboardoch. Dokopy sa dali ešte v januári 2021, keď boli pre lockdown zavreté lyžiarske strediská. Už vtedy uzrelo svetlo ich prvé video Snowid a Snowid 2 je iba pokračovaním ich spoločného projektu, do ktorého tentoraz okrem stavania skokov pridali aj freeride.

Keď zrádza technika

„Video sme točili od 26. decembra 2021 do 25. marca 2022 na Šachtičkách, Panskom dieli, Donovaloch, Krížnej a Chopku,“ prezradil pre Dnes 24 Momo.

Práve Momo, ktorý sa už počas strednej školy venoval akorbacii a parkouru a neskôr prešiel aj ku skokom na snowboarde či do vody, je hlavou celého projektu. „Maťovou vášňou je zase fotenie a točenie – dokumentaristika a hoci sám nesnowboarduje, všetky spoločné dobrodružstvá zaznamenával. Jančiho považujeme za športovo-intelektuálny multitalent, pretože sa snaží žiť veľmi zdravo – stráži si stravu a jej zloženie a športuje každý jeden deň. V podstate začal skákať saltá na snowboarde od našej prvej spoločnej session. Jurki má na doske zďaleka najlepšiu techniku z nás všetkých. Aj keď v minulosti uprednostňoval parky, nakoniec sa nám podarilo stiahnuť ho na freeride do prašanu,“ prezradil o kamarátoch.

Počas natáčania čelili aj nástrahám počasia. „Prvý rok nás chytila aj snežná búrka, tento rok však ale okrem silného nárazového vetra či hustého sneženia boli podmienky geniálne. Najväčším problémom ale bola GoPro 10, do ktorej sme vkladali veľké nádeje, no batérie v zime odišli často po pár minútach alebo sa kamera vypla aj hneď po zapnutí. Dron to tiež niekedy vo vetre a zime zvládal ťažšie, no stále lepšie ako GoPro. Prvý rok sa nám mimochodom podarilo prejsť aj po už zamrznutej lavíne, túto sezónu sme ale, vďakabohu, aj napriek veľkému množstvu freeridu o lavíne ani nepočuli,“ poznamenal Momo so slovami, že do lavínovej výstroje však radšej aj tak zainvestovali.

Čarovná „golden hour“

Napriek adrenalínovým zážitkom sa im úspešne darilo vyhýbať sa aj zraneniam. „Pri jednom zjazde žľabu na Chopku som mal nepríjemný pád, kde mi odletela prilba a rútil som sa dole hlavou na skaly. Našťastie to dopadlo dobre a nič sa mi nestalo,“ zaspomínal si Momo. Predošlá sezóna však až tak úspešná nebola, pretože pri skákaní na Krížnej sa mu podarilo zlomiť si ruku.

Za najnáročnejší výstup považuje ten za východom slnka na Krížnej. Prvýkrát sme vyskúšali splitboardy, no zem bola ako ľadová platňa a vyštverať sa po Líšku nám prišlo priam nemožné. Ale samozrejme, stálo to za to. No za ďaleko najkrajší zážitok považujem západ slnka na Šachtičkách. Bola prekrásna inverzia a počas „golden hour“ sme si ako partia skákali do prašanu, sedeli a užívali si to. Bolo to fakt nádherné a aj zábery z dronu vyšli na výbornú," dodal Momo.

Video si môžete pozrieť pod textom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Foto: Martin Sroka

Zdroj: Dnes24.sk