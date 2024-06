4. jún 2024 ELA Správy Politika ŠUHAJ Kotleba je terčom POSMEŠKOV: Na bilbordoch je oblečený v UKRAJINSKEJ národnej košeli Prezentuje sa ako najväčší národne orientovaný politik, chce chrániť záujmy Slovenska v každom smere a odmieta podporiť Ukrajinu vo vojenskom konflikte.

Marian Kotleba sa v sobotu 8. júna chce vo voľbách dostať do europarlamentu. O hlasy voličov bojuje kurióznymi bilbordmi, v ktorých hlása lásku k východniarkam. Jeho pútače pobavili nedávno aj expredsedu národnej rady Borisa Kollára, ktorý ho vtipne okomentoval. Písali sme o tom TU.

Šuhaj v ukrajinskej košeli

Tí, ktorí sa vyznajú v ľudových tradíciách a slovenskom folklóre si všimli, že Kotleba, ktorý sa často bije do hrude ako veľký národniar, sa podľa facebookovej stránky Slovenský folklór bez fejku vyobliekal do ukrajinského kroja. Dokonca v nej prišiel do debaty RTVS k eurovoľbám. Okamžite sa stal terčom výsmechu na internete, keďže je veľkým odporcom podpory Ukrajine.

„Kauza vyšívanky Mariana Kotlebu tu koluje už pár dní a vyvrcholila billboardom ‚Milujem východniarky’. Upozornili ste nás na to viacerí, čo si veľmi ceníme. To, že tento slovenský národniar má na sebe ukrajinskú národnú košeľu, je jasné ako facka. Nám sa však práve vďaka naším sledovateľom podarilo identifikovať výrobcu a na jeho stránke sme našli dokonca konkrétny model,“ vysvetľuje stránka, ktorá na Facebooku o.i. poukazuje na cudzokrajné ornamenty, ktoré sú vydávané za slovenské, a učí, ako ich rozpoznávať.

„Šuhaj má na sebe vyšívanku značky Galychanka (foto 3), model Svyatoslav (foto 2). Detaily zväčšené najviac ako sa dalo (foto 4 a 5). Podľa informácií, čo ste nám písali, sa tieto košele sa predávajú aj na Slovensku na jarmokoch (foto 6). Takže takto sa veci majú. Nie je to prvý raz a určite nie posledný. V minulosti tu už bola kandidátka za túto istú stranu, čo uchováva tradície v blúzke z Aliexpresu (foto 7),“ tvrdí stránka.

Je na smiech

To, čo má na sebe „tradičný, národný a proslovenský“ kandidát Kotleba oblečené, sa okamžite stalo terčom posmeškov. Na internete sa doslova ľudia hádajú, či ide alebo nejde o ukrajinský vzor.

„Najslovenskejší Slovák v ukrajinskej národnej vyšívanke s proti ukrajinskou rétorikou nabáda k európskym voľbám. Chudiatko,“ reaguje Mária v komentári.

„V ukrajinskej vyšívke? To je také národniarske, hejtovať Ukrajinu, chváliť Rusko, hejtovať EU, ale aj tak sa do nej tlačiť… eurá nesmrdia, však? 15-tisíc mesačne v Europarlamente… tragédia toto a ide si rečniť v ukrajinskej vyšívke,“ napísal rozhorčene Milan.

„Ani výšivky nepoznáte! Ukrajina to prebrala zo Slovenska,“ reaguje Ján.

Mimochodom, strana ĽSNS zažila podobnú kauzu „nevedomosti“ už aj v minulosti. Kandidátka Michaela Sahul propagovala na bilborde „hrdosť na slovenské tradície“ v kroji z Aliexpressu za 27 dolárov. Vtedy sa uchádzala strana o voličov v parlamentných voľbách v roku 2020.

Kauza vyšívanky Mariana Kotlebu tu koluje už pár dní a vyvrcholila billboardom "Milujem východniarky". Upozornili ste... Posted by Slovenský folklór bez fejku on Sunday, June 2, 2024

