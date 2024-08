16. august 2024 Správy Politika Susko a Šimkovičová budú čeliť ODVOLÁVANIU: Opoziční poslanci vyzbierali podpisy a podali návrhy Opoziční poslanci podali v piatok podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnych schôdzí Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a aj ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).

Zdroj: TASR

Informovali o tom predstavitelia opozičných strán PS, SaS a KDH na tlačovej konferencii. Podľa rokovacieho poriadku NR SR má byť mimoriadna schôdza zvolaná do siedmich dní.

Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG).

Susko podľa opozície slúži zločincom a rezignoval na boj proti korupcii. Vyčítajú mu, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.

Čistky Machalu a Šimkovičovej

Podpredsedníčka parlamentného kultúrneho výboru Zora Jaurová (PS) si myslí, že Šimkovičová nemá ani najmenšie predpoklady na výkon funkcie ministerky.

„Za desať mesiacov sa jej podarilo rozložiť a nahlodať všetko prakticky dobré a fungujúce, čo v kultúre máme – verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, rekonštrukcie pamiatok, erbové kultúrne inštitúcie,“ skonštatovala.

Rezort podľa Jaurovej riadi generálny tajomník služobného radu ministerstva Lukáš Machala. Pripomenula, že po odvolaní šéfa SND Mateja Drličku nemá už skoro dva týždne divadlo štatutára.

SNG po odvolaní riaditeľky Alexandry Kusej riadi podľa Jaurovej človek, ktorý podľa vlastných slov nevie nič o umení. Dodala, že Šimkovičová a Machala nie sú kompatibilní s kultúrou. Vládu treba podľa nej okamžite rekonštruovať.

Susko podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) rezignoval na spravodlivosť a ohrozuje bezpečnosť krajiny, keď rozkladá justičné orgány. Dodala, že hrubo zasahuje do súdnej moci, čo sa stalo pri prípade Kováčika.

„To, že minister spravodlivosti má nejaký zákonný priestor, aby prepúšťal aj osoby, ktoré sú vo výkone trestu, neznamená, že sa predpokladá, že bude prepúšťať právoplatne odsúdených korupčných ľudí. Toto určite nikdy zákonodarca nepredpokladal,“ povedala. Pripomenula, že asistoval aj pri presadení zmien trestných kódexov.

Premiér dôvod nevidí

Poslanec za KDH Marián Čaučík doplnil, že to, čo sa deje vo vláde, prekračuje všetky hranice a mal by to riešiť premiér Robert Fico (Smer-SD). KDH od začiatku vytvorenia vlády hovorilo, že Šimkovičová sa nemala stať ministerkou kultúry. „Aj preto, že sa zaslúžila o etablovanie dezinformačnej scény,“ povedal Čaučík.

Jaurová priblížila, že návrhy nepodpísali poslanci hnutia Slovensko, ale predpokladá, že na schôdzi sa zúčastnia. „Máme indície, že NR SR nebude uznášaniaschopná, tým pádom sa to posúva na septembrovú schôdzu,“ odpovedala na otázku, či sa podarí o návrhoch na odvolanie rokovať.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) už deklaroval, že nevidí žiadny dôvod na odvolanie ani jedného z ministrov. Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom.

Susko aj Šimkovičová majú jeho podporu. Šimkovičová si stojí za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Susko deklaruje, že v prípade Kováčika konal podľa štandardných inštitútov právneho systému.

