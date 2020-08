27. august 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Belgickí poslanci riešia škandál okolo Chovancovej smrti

Do belgického federálneho parlamentu by mal prísť aj slovenský veľvyslanec. Mal by poslancom objasniť, čo všetko pred dvomi rokmi povedal vláde v Bruseli o smrti Jozefa Chovanca.

Kto je zodpovedný za smrť slovenského občana? A vedela belgická vláda, že jej policajti pri tom hajlovali a výborne sa zabávali? To sú otázky, na ktoré hľadá odpoveď nielen belgická justícia, ale aj poslanci belgického federálneho parlamentu. Zriadili špeciálnu komisiu, ktorá si na koberček predvoláva jednotlivých ministrov, ktorí by o veci mali niečo vedieť.

Zodpovední na koberček

Zverejnené videozábery z cely Jozefa Chovanca na letisku Chareleroi v Bruseli spôsobili poriadny rozruch na belgickej politickej scéne. Celý policajný zásah proti Slovákovi sa má rekonštruovať a do spisu pribudne aj posudok psychiatra.

Vysokí vládni predstavitelia teraz vysvetľujú, či o policajnom vyčíňaní niečo vedeli už pred dvoma rokmi a prečo nekonali.

Poslanci belgického parlamentu si predvolali na vypočutie ministra vnútra Pietera De Crema aj ministra spravodlivosti Koena Geensa. Všetci neprimerané správanie policajtov odsúdili, ale zároveň sa zbavujú zodpovednosti.

Belgický portál La Libre informuje, že pred poslancov majú budúci týždeň predstúpiť aj flámsky premiér Jan Jambon, ktorý bol pred dvoma rokmi ministrom vnútra a šéfka Europolu Catherine De Bolle, ktorá v tom čase šéfovala federálnej polícii.

Nič som nevedel!

Jan Jambon sa už stihol vyjadriť, že ako minister vnútra síce v roku 2018 dostal informáciu o policajnom zásahu proti Chovancovi, ale policajti sa v nej nepochválili, že sa pri tom smiali a hajlovali.

„V policajnej správe pre vládu boli len suché fakty bez otrasných detailov, ktoré je vidieť na záberoch zverejnených minulý týždeň,“ uvádza La Libre ministrove slová na vlastnú obhajobu.

Portál ďalej uvádza, že po Chovancovej smrti bol na belgickom ministerstve zahraničných vecí prijatý slovenský veľvyslanec. Poslanci chcú teraz vedieť, čo presne belgickému ministrovi povedal.

„Vypočutie slovenského veľvyslanca je najlepší spôsob, aby sme sa dozvedeli, aké informácie mala Jambonova vláda k dispozícii a ako s nimi naložila,“ cituje La Libre slová poslankyne Jessiky Soorsovej.

Zdroj: Dnes24.sk