SVET O SLOVENSKU: Bude Tesla vyrábať autá na Slovensku? Špekulácie idú na plné obrátky!

Automobilka Tesla ešte ani neotvorila svoju Gigafactory v Berlíne a už sa špekuluje, že by v Európe mohla vybudovať druhú fabriku na elektromobily. A to priamo na Slovensku, informuje české vydanie magazínu Forbes.

Tvrdenie, že Tesla otvorí ďalšiu fabriku na výrobu modelov Cybertruck a Roadster vypustil do digitálneho sveta prevádzkovateľ špecializovaného serveru Teslacek.TV Ondřej Bačina.

„Spoľahlivý zdroj ma informoval, že Tesla začala nábor zamestnancov pre svoju druhú továreň v EÚ, na Slovensku," povedal Bačina, ktorého projekt venovaný Muskovým elektromobilom ži­ví.

Naopak, nevylučuje, že by mohlo ísť o závod, ktorý nebude vyrábať autá, ale iné produkty v portfóliu spoločnosti. Napríklad batérie, solárne panely alebo nabíjacie stanice.

BRAKING: Reliable source just told me that #Tesla is starting hiring process for 2nd factory in EU Slovakia 🇸🇰 !!! Born Place of @karpathy

Rumor says that it should be focused on #Cybertruck and #Roadster @TeslaPodcast @SawyerMerritt @alex_avoigt @jpr007 @LimitingThe @Gfilche