SVET O SLOVENSKU: Mafiánska zásielka pizze za milióny eur

Britskí colníci zaznamenali znamenitý úlovok, z ktorého sa mohli aj dobre najesť. V slovenskej dodávke, ktorá oficiálne viezla pizzu z Talianska, našli veľké množstvo drog.

Azda niet typickejšieho tovaru, ktorý by sa dal dovážať z Talianska, ako je pizza. A tak pašerákovi so slovinským pasom a jeho kumpánom napadlo, že by to mohlo byť dobré maskovanie na prevoz obrovskej zásielky heroínu a kokaínu do Veľkej Británie. Ktovie, či britskí colníci v tomto prípade dostali tip na prehľadanie vozidla alebo išli na náhodu. Každopádne, vyšlo to.

Drogy za milióny

Pre niektorých vášnivých milovníkov pizze môže byť toto typické talianske jedlo ako droga. Možno to inšpirovalo aj Slovinca Adama Grzelja (50), aby sa pokúsil o svoj životný kšeft prepašovať do Veľkej Británie drogy za 7,2 milióna eur ukryté v dodávke s pizzou. O prípade píše britský portál DailyMail.

“Obrovský náklad kokaínu a heroínu bol ukrytý medzi kartónmi a individuálne zabalený v krabičkách,” približuje DailyMail. Dodávku, ktorá oficiálne obsahovala len pizzu z Talianska, zadržali colníci v prístave v Doveri. Šofér bol síce Slovinec, ale auto bolo na slovenských značkách: “Mimoriadnu drogovú zásielku colníci objavili 26. apríla po tom, ako prehľadali dodávku registrovanú na Slovensku,” píše portál.

Mena drogových gangov

V aute sa skrývalo až 82 kg kokaínu a tri kilogramy heroínu. Slovinec s trvalým pobytom v Ljublane si už vypočul obvinenie z trestného činu obchodovania s drogami. Prípad ostro komentoval aj regionálny šéf pohraničníkov Dave Smith: “Zhabanie tejto zásielky vytrhlo z rúk organizovaných kriminálnikov drogy za milióny libier a zabránilo, aby sa tento heroín a kokaín dostal medzi ľudí.”

Smith ďalej dodal, že drogy sú menou kriminálnych gangov a sú neoddeliteľne späté so zločinom, násilím a zneužívaním. “Preto sme takí odhodlaní chytiť každého, kto ich k nám dováža.” Slovinský pašerák zatiaľ zostáva vo väzbe a čaká na súdne pojednávanie.

