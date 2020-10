2. október 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Majský ľuďom milióny nevrátil, ale na byt v Prahe má

Je možné, že deväťročný trest za mrežami si odsúdený veľkopodnikateľ Jozef Majský napokon odsedí v Česku, alebo sa väzenskému úboru vyhne úplne. Čechom sa to nepáči.

Jozef Majský odsúdený za podvod v nebankovkách BMG Invest a Horizont bol vždy majstrom v obštrukciách a kľučkovaní medzi paragrafmi. Zdá sa, že mu to vychádza do poslednej chvíle a české súdy by ho mohli napokon zachrániť pred zvyšnými šiestimi rokmi, ktoré by si ešte mal odsedieť.

To by určite podráždilo tisíce ľudí na Slovensku, ktorých pripravil o peniaze. Ešte viac im môže zdvíhať tlak, že oni svoje peniaze späť nezískali, ale odsúdený Majský si mohol aktuálne dovoliť kúpiť byt v Prahe.

Útek do Česka

V júli Najvyšší súd na Slovensku definitívne odsúdil Jozefa Majského za podvod na deväť rokov za mrežami. Veľkopodnikateľ sa však stihol presunúť do Česka, kde sa nechal hospitalizovať pre zlý zdravotný stav. Zároveň začal právnu bitku, aby sa na Slovensko už nemusel vrátiť.

„Slovenský podnikateľ J. Majský nebude predaný na výkon zvyšku trestu na Slovensko. Rozhodol o tom pražský mestský súd,“ píše český portál idnes.cz.

Aktér podvodu s nebankovkami BMG Invest a Horizont sa bránil tým, že má zároveň české občianstvo, a tak by ho Česká republika nemala vydávať na Slovensko. Jeho právna zástupkyňa dúfa, že ho teraz dokáže úplne oslobodiť.

„Právnička na súde uviedla, že ako na českého občana sa na neho vzťahujú české zákony a podľa tých je jeho trestný čin už premlčaný,“ píše idnes.cz. Stále však nemá vyhrané, pretože posledné slovo bude mať Vrchný súd v Prahe. Majský tak zatiaľ zostáva vo väzbe.

On má byt v Prahe?

Niekdajší vplyvný podnikateľ sa snažil súd osobne presvedčiť, že je oddaným českým občanom, len aby ho nevydali na Slovensko. „Som štátny občan Českej republiky. Až do konca života budem žiť v Česku. Už mám aj byt v Prahe,“ vyhlásil Majský pred súdom.

To niektorých českých čitateľov idnes.cz pobúrilo: „Tak on má už nový byt v Prahe? A jeho klienti prišli o miliardy?“ A podobne podráždene reagujú aj ďalší: „Takže toho tunelára budeme v kriminále ešte aj liečiť? Prečo?“

Dnes je totiž z Majského starý muž so zlým zdravím. „Má rakovinu, trpí i ďalšími chorobami vrátane cukrovky, má depresívnu poruchu a potrebuje trvalú liečbu,“ cituje portál slová jeho advokátky.

Portál pripomína, že veľkopodnikateľ bol v 90. rokoch označovaný za jedného z najbohatších Slovákov s väzbami na vplyvných politikov a cez BMG Invest a Horizont spôsobil škodu viac ako 400 miliónov korún.

