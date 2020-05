6. máj 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Najzáhadnejšia pražská vražda ožíva po 90 rokoch

Prípad brutálne zavraždenej slovenskej prostitútky Otýlie Vranskej z roku 1933 sa nikdy nevyšetril. Napriek enormnému úsiliu policajtov vraha nechytili. Dnes by sa to vraj mohlo zmeniť.

Pri čítaní podrobností o prípade Otýlie Vranskej z roku 1933 to vyzerá, akoby si Jack Rozparovač na chvíľu odskočil do Prahy. Tento fantóm londýnskych ulíc z konca 19. storočia sa tiež špecializoval na brutálne vraždy prostitútok, ktoré následne porcioval. Policajti ho nikdy nechytili, rovnako ako vraha Otýlie Vranskej. Preto by posledné informácie mohli spôsobiť naozaj senzáciu.

Telo v dvoch kufroch

Český portál Metro uvádza, že pomyselnú súťaž o najzáhadnejšiu pražskú vraždu vyhral takmer sto rokov starý prípad slovenskej prostitútky Otýlie Vranskej. Uvádza to šéfredaktorka časopisu Krimi Revue Lenka Rauerová. Táto stará vražda neprestáva udivovať svojou brutalitou a morbídnosťou.

Dodnes neznámy páchateľ Otýliu zavraždil v Prahe v roku 1933, rozštvrtil jej telo a jednotlivé kusy naložil do dvoch kufrov, ktoré odoslal dvoma vlakmi na Slovensko.

Jeden smeroval do Bratislavy a druhý do Košíc. Podobne, ako v prípade Jacka Rozparovača, policajti dostávali množstvo listov od údajného vraha, alebo iných ľudí, ktorí označovali možných páchateľov. Je neuveriteľné, že listy prichádzali až do roku 1966 a spolu ich bolo takmer päťtisíc.

Obrat po rokoch

Napriek množstvu informácií, svedectiev a indícií sa vyšetrovateľom nikdy nepodarilo Otýliinho vraha vypátrať. “Policajní historici avizujú, že dnes sú vďaka analýze DNA veľmi blízko k vyriešeniu záhady. Ale zatiaľ sa nič nedeje,” uviedla pre Metro Lenka Rauerová.

Táto nová informácia sa objavila už v roku 2017. Portál idnes.cz informoval, že policajti našli za nechtami zavraždenej slovenskej prostitútky cudzie vlasy.

Moderná doba umožnila z nich extrahovať DNA, ktorá by mohla pomôcť usvedčiť páchateľa aj po takmer sto rokoch.

Je jasné, že vrah Otýlie Vranskej už dávno nežije. Na svete sú však stále potomkovia hlavných podozrivých, ktorých identifikovali v roku 1933.

Ide o dve ženy. Bádatelia, ktorým prípad stále nedá spať, ich našli a požiadali, či by im dobrovoľne poskytli svoju DNA, aby mohli vzorky porovnať a konečne prípad uzavrieť.

Ženám dokonca sľúbili úplnú anonymitu, len aby súhlasili. Napokon ich vraj dokázali presvedčiť, ale výsledok sa na verejnosť nedostal.

