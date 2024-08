17. august 2024 ELA Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Rakúske dezerty a špičková káva! Legendárna RUŽOVÁ kaviareň bude aj u nás! Rakúšania sú priekopníkmi v kaviarenskej kultúre. Kto pravidelne navštevuje Viedeň, určite už počul o sieti kaviarní a pekární Aïda.

Slovensko bude treťou krajinou, kam sa Aïda rozhodla expandovať. Sieť týchto kaviarní a pekární má v Rakúsku 110-ročnú históriu, pričom otvorených je doposiaľ 29 prevádzok v celom Rakúsku a aj Nemecku. Už o mesiac sa ale dočkajú aj Slováci, píše web World Coffee Portal.

Už v septembri sa udomácni v bratislavskom nákupnom centre Nivy Mall pobočka ikonickej rakúskej kaviarne, táto prvá prevádzka sa bude rozprestierať na ploche 130 metrov štvorcových a ponúkne posedenie pre sto zákazníkov.

Ružový interiér

Nejde len tak o hocijakú kaviareň. Táto značka s dlhoročnou históriou je známym pojmom pre všetkých, ktorí si radi vychutnávajú kvalitnú kávu a lahodné sladkosti v štýlovom prostredí.

Do roku 2027 má spoločnosť Dahleh Cafe, s. r. o., držiteľ licencie pre Slovensko, v úmysle otvoriť až päť pobočiek. Zatiaľ však nie je jasné, či sa dočkáme aj prevádzok mimo hlavného mesta.

„V spoločnosti Dahleh Cafe sme našli silného partnera, ktorý bude prevádzkovať pobočku Aïda v Bratislave a ďalšie na Slovensku v našom duchu a tradícii a s dôrazom na detail,“ povedal Dominik Prousek, výkonný riaditeľ spoločnosti Aïda pre web World Coffee Portal.

Cukráreň bola založená severočeským prisťahovalcom Josefom Prouskem a známa je svojím do ružova ladeným interiérom.

Bohatá história

Cukráreň Aida, sa mohla volať aj Tosca. Zakladateľ Josef Prousek bol milovníkom opery a tak v roku 1925 vyberal medzi týmito dvomi menami.

Narodil sa v severočeskom Držkove, a cez Prahu a Brno sa dostal ako cukrárensky učeň do Viedne. V roku 1912 sa tu oženil a o rok neskôr si kúpil prvú cukráreň. Práve v cukrárni Aida bol prvý taliansky stroj na espresso.

Okúzliť má Slovákov svojou jedinečnosťou, ktorá bude spočívať v tom, že všetky produkty, ktoré v našej krajine od nich ochutnáte, budú priamo z Viedne.

Výroba má prebiehať vo viedenskej výrobni vo Floridsdorfe, odkiaľ sa čerstvé pečivo, dezerty a káva budú pravidelne dovážať do Bratislavy. To znamená, že aj keď ste na Slovensku, môžete si byť istý, že kupujete to najlepšie z rakúskej gastroscény.

Zdroj: Dnes24.sk