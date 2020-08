SVET O SLOVENSKU: To je objav! Na Spiši vykopali stredovekú krčmu

Archeológom sa po mesiacoch usilovnej práce podaril parádny kúsok - v podzemí Spišských Vlachov objavili osídlenie z rímskych čias a ešte aj stredovekú krčmu.

Americký portál forbes.com si všíma úspech slovenských archeológov na Spiši.

V článku zároveň vyzdvihuje krásu miestneho kraja a jeho kultúrno-historické bohatstvo. Čitateľ sa však dozvie aj detaily o medovine, čo môže byť pre cudzincov pomerne exotický nápoj.

Forbes začína svoje rozprávanie priliehavým popisom spišskej krajiny: “Čarovný región Spiš sa nachádza na severovýchode Slovenska pozdĺž hranice s Poľskom. Scenériu zdobia hrady a zrúcaniny, ktoré sa datujú tisícky rokov do minulosti,” uvádza portál.

Dodáva, že región oplýva nielen krásou, ale aj množstvom histórie skrytej pod povrchom. “Práve história prilákala archeologóv do malej dediny Spišské Vlachy v októbri minulého roka. Šesť mesiacov kopali v jej podzemí a dnes už vieme, čo našli.”

Forbes približuje, že vedci objavili dôkazy o 1600 rokov starom osídlení: “Prvým dôkazom bola minca rímskeho cisára Konštantína II. Vládol v rokoch 337 – 361. Minca dokazuje, že civilizácia tu prekvitala už od čias veľkého sťahovania národov.”

Archeológovia toho však pod Spišskými Vlachmi našli oveľa viac. “Medzi vzácne objavy sa radí aj drobný kuchynský riad, ktorý nasvedčuje tomu, že podzemie sa kedysi využívalo ako krčma.”

Forbes dodáva, že krčmové využitie dokazuje aj architektonické usporiadanie priestoru. Vedci identifikovali veľký výklenok v rohu miestnosti, ktorý zrejme slúžil ako javisko na zábavu hostí.

“Archeológovia našli aj vstup do pivnice, kde sa skladovalo víno a pivo… nie je celkom jasné, kedy presne sa tento priestor využíval ako krčma, ale mohlo to byť až do polovice 18. storočia a pokojne aj stovky rokov pred tým.” Dôkazom sú nájdené poľské a uhorské mince, za ktoré si tu hostia kupovali alkohol.