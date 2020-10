22. október 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Z Matoviča už je „Kim Čong Mat,“ ktorý zastrašuje ľudí

Aj české médiá sa snažia zorientovať v zmätočných vyjadreniach slovenského premiéra, ktorý najprv avizoval plošné testovanie, možnú demisiu a teraz zasa plošný lockddown.

Celá Európa sa borí s rekordnými dennými prírastkami nových prípadov koronavírusu. Krajiny zavádzajú sprísnené protiepidemické opatrenia a treba povedať, že verejnosť je takmer všade voči svojej vláde veľmi kritická. Slovensko nie je výnimkou.

Vlak bez bŕzd

Český portál novinky.cz informuje o slovách premiéra Igora Matoviča. Podľa neho je možné, že plošné testovanie obyvateľstva nebude stačiť a krajina sa nevyhne trojtýždňovému celoštátnemu lockdownu.

„Ideme ako vlak, ktorému prestali fungovať brzdy. Musíme ho akokoľvek zastaviť,“ cituje portál Matovičove slová.

Dodáva, že o tomto najnovšom premiérovom nápade ešte má rozhodovať pandemická komisia a ústredný krízový štáb vo štvrtok. Podmienky by však boli ostré – ľudia by mali výrazne obmedzené vychádzanie z domu a do práce by mohli ísť len kritické povolania ako sú zdravotníci, policajti či zamestnanci v elektrárňach.

Ako Kim Čong Mat

Portál si všíma premiérove vyhrážky voči vlastným obyvateľom, že kto sa odmietne dať otestovať, mal by ísť na desať dní do domácej izolácie. Nad ústavnosťou takéhoto opatrenia pochybujú viacerí právnici i hlava štátu.

Jeden z čitateľov pod článkom prirovnáva Matoviča k severokórejskému diktátorovi a posmešne ho nazýva Kim Čong Mat.

„Prestalo sa mu dariť, keďže ľudia na jeho plošné testovanie nepôjdu a zistil, že ich nemôže dať len tak ľubovoľne zavrieť na desať dní do karantény. Tak sa im vyhráža lockdownom,“ píše čitateľ.

Dodáva, že viac úspechu by Igor Matovič zožal, keby sa ľuďom prestal vysmievať i vyhrážať, prihovoril sa im a normálne ich poprosil, aby prišli.

Väčšina komentárov je dosť negatívna: „Pred pár dňami niečo mlel, že ak nevýjde plošné testovanie, tak zloží funkciu… Asi si cvrkol do gatí a zasa je všetko inak.“

Zdroj: Dnes24.sk