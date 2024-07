12. júl 2024 Rastislav Búgel Lifestyle TAJNÁ svadba! Exmarkizáčka Adriana Poláková sa VYDALA: Ako sa teraz volá? Bývalá známa slovenská moderátorka šokovala všetkých fanúšikov. Niekoľko dní tajila svadbu.

Bývalá moderátorka Telerána Adriana Poláková je oficiálne pani Kneissl. Exmarkizáčka, ktorá patrí podľa rebríčka Forbes medzi najvplyvnejších slovenských influencerov, mala tajnú svadbu! Vo štvrtok (11. júla) o tom informovala na svojom Instagrame.

„Na spoločnej ceste životom už ako pani Kneissl,“ napísala bývalá moderátorka, ktorá povedala „áno“ svojmu životnému partnerovi Christianovi.

Nechali si to pre seba

Svadba prebehla v tichosti a v súkromí. „Vychutnať si to takto v súkromí a dať to sem až po čase bolo také príjemné… Tak len, aby ste vedeli, že prečo som to nedala hneď sem… Chcela som si to vychutnať. Teraz je už ale čas sa s vami podeliť o túto radosť,“ prezradila Adriana.

Keď moderátorka pred niekoľkými rokmi dala zbohom Teleránu, presťahovala sa za Christianom do Rakúska, kde spolu prerobili kaštieľ, z ktorého spravili štýlový penzión.

Bola poriadne prekvapená

Zásnuby prebehli vlani v septembri. „Bol to deň ako každý… Nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo chystá. Najprv prišiel s kyticou ruží, ale keďže mi bežne len tak donesie kvety, stále som nič netušila. A vtom si pokľakol a vytiahol z vrecka prsteň. Keď som sa spamätala zo šoku, povedala som áno,“ prezradila vtedy pre televíziu Markíza.

Svadba ešte pred prázdninami

Ako v piatok 12. júla zaznelo v Teleráne, pár chcel svadbu stihnúť ešte pred letom. Obrad sa tak konal pred prázdninami v kruhu najbližších.

„Som veľmi rada, že práve v Teleráne môžem prezradiť takú tú novinku, že už niekoľko dní je zo mňa pani Kneissl. Práve v Teleráne som chcela, aby ste sa to dozvedeli, lebo práve tu som spoznala svojho manžela. Vďaka Teleránu teda mám toho najúžasnejšieho muža na svete. A on má tú najlepšiu ženu na svete,“ povedala bývalá moderátorka vo videu, ktoré do redakcie poslala z Rakúska. Sľúbila, že viac detailov o svadbe prezradí v niektorom z ďalších vydaní Telerána.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk