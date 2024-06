29. jún 2024 Správy Zo Slovenska Tajné služby by mohli sledovať ľudí BEZ súhlasu súdu: KDH hovorí o návrate komunizmu Opozičné KDH vyzýva vládu, aby nepracovala na legislatívnom zámere, vďaka ktorému by mali tajné služby dostať možnosť sledovať ľudí bez predchádzajúceho povolenia súdu.

Zdroj: TASR

Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH František Majerský. Hnutie upozornilo, že zámer vláda pripravuje v rámci Národného programu boja proti terorizmu do roku 2027.

Sledovací zákon?

„Takýmto ‚sledovacím‘ zákonom by sa Slovensko vrátilo späť do komunizmu, keď by vláda mohla takmer bez dôvodu sledovať ľudí cez spravodajské služby, iba s dodatočným súhlasom súdu,“ povedal Majerský s tým, že sledovanie by bolo možné na základe mimoriadneho závažného ohrozenia bezpečnosti Slovenska.

„Ideme na tenký ľad ‚sledovania‘ ľudí, ktoré je ťažko kontrolovateľné pri spravodajských službách, ktoré majú veľkú ochranu a o postupoch neinformujú,“ dodal poslanec.

Podľa KDH je práve zákonný sudca v tomto prípade strážca zákona a demokracie, aby sa sledovania a odpočúvania tajnou službou nezneužívali.

„Ak sudca po novom dodatočne súhlas s odpočúvaním neudelí, materiál sa zničí a nedá sa legálne použiť, no predstavitelia služby už tieto veci majú a vedia s nimi ďalej aj pracovať,“ skonštatoval poslanec s tým, že odpočúvanie musí byť vždy so súhlasom sudcu, aby sa Slovenská informačná služba nemohla zneužívať v politickom boji alebo na odpočúvanie novinárov či verejne činných osôb.

Boj proti terorizmu

Z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR pre TASR uviedli, že ide o jednu z úloh Národného akčného plánu boja proti terorizmu, ku ktorej mala prebehnúť diskusia.

„Ak sa tak stane, MS SR bude o tejto skutočnosti informovať primeraným spôsobom,“ doplnili. Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann pre TASR priblížil, že MS má iniciovať diskusiu o legislatívnej úprave použitia informačno-technických prostriedkov spravodajskými službami, ktorá by v mimoriadne závažných prípadoch umožnila využívať ich aj bez predchádzajúceho súhlasu sudcu. Súhlas by sa podľa neho vydával dodatočne.

Schválený národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 30 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu.

Cieľom je rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v SR a reagovať na zmeny bezpečnostného prostredia. Jednou z úloh je iniciovanie diskusie o legislatívnej úprave použitia informačno-technických prostriedkov spravodajskými službami, ktorá by umožnila ich využitie v mimoriadne závažnom prípade ohrozenia bezpečnosti SR a jej obyvateľov bez predchádzajúceho súhlasu zákonného sudcu, pričom súhlas by sa vydával dodatočne. Legislatívne opatrenie sa má podľa materiálu pripraviť do 30. júna.

Sú situácie, keď je to nevyhnutné

Vo výnimočných a mimoriadne závažných prípadoch ohrozenia bezpečnosti SR a jej obyvateľov môžu vzniknúť situácie, keď je nevyhnutné použiť informačno-technický prostriedok. Dôvodom je eliminácia následkov takéhoto ohrozenia.

Súhlas zákonného sudcu pritom nie je možné získať vopred. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej informačnej služby (SIS) Katarína Némová v reakcii na opozičné KDH, ktoré zámer kritizuje.

„V takýchto prípadoch je prioritou SIS efektívne chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Zmena zabezpečí možnosť rýchlej a účinnej reakcie na takto vzniknuté ohrozenie,“ zdôraznila hovorkyňa.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR