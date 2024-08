Tak toto mu NEVYŠLO: Hltač ohňa sa počas vystúpenia PODPÁLIL! VIDEO

Diváci na vystúpenie pouličného umelca v Číne asi nikdy nezabudnú.

Ako na základe správy AP informujú novinky.cz, hltač ohňa si na začiatku vystúpenia lial do úst horľavinu.

V momente, kedy ju vypľul do plameňov, začali mu horieť vlasy a oblečenie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Šialený ÚTOK nožom na slávnostiach v Nemecku: Hlásia MŔTVYCH a vážne zranených

Incident sa stal v Šan-si na severe krajiny počas festivalu Qixi. Dráme sa prizerali stovky ľudí.

Muž okamžite začal utekať a snažil sa vyzliecť si horiace oblečenie. Na pomoc mu pribehli policajti, ktorí ho začali oblievať vodou z fliaš.

„Aj keď sa im ho podarilo uhasiť behom chvíľky, utrpel drobné popáleniny. Následne mu poskytli ošetrenie privolaní lekári, zatiaľ čo celý festival pokračoval ďalej,“ dodáva server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Fire breathing act accidentally sets himself on fire.



Thankfully, emergency personnel intervened quickly with water. pic.twitter.com/7t4YDI4qfv